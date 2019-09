Megan Fox revela que sufrió “colapso psicológico” por ser hipersexualizada

Hace una década Megan Fox era la actriz más solicitadas no solo por los directores, sino también por diversos medios de comunicación. Sin embargo, pese a tener una prometedora carrera, desapareció de Hollywood.

En una sincera entrevista con el programa "Entertainment Tonight", Fox explicó por qué decidió desaparecer de escena.

La actriz estadounidense indicó que todo inició en el 2009, tras el estreno de la película “Jennifer's Body”. La poca acogida que tuvo la producción pareció empujar a los medios y al público a promocionar una campaña para destruirla.

"Me estaban pasando tantas cosas en ese momento, que las críticas a la película no estaban en el top (de mi lista de preocupaciones). Porque tenía una relación tan tensa con el público, con los medios de comunicación y con los periodistas, y estaba luchando tanto en ese momento, que eso no me resultó particularmente doloroso. Solo era parte del conjunto", apuntó la actriz.

Luego del lanzamiento de "Jennifer's Body", sintió que atacaban su cuerpo, su interpretación, sus actitudes, sus looks. Cualquier detalle se convertía en una excusa para cuestionarla, al menos, así lo sentía ella.

“Creo que sufrí un verdadero colapso psicológico. No quería hacer nada. No quería que me vieran. No quería tener que tomarme una foto, salir en una revista, o caminar por una alfombra. No quería que me vieran en público para nada porque… pensaba que se burlarían de mí o que me escupirían, o me gritarían, o que la gente me iba a apedrear o a atacarme por salir al aire libre o por lo que fuera”, sostuvo.

La maternidad le ayudó superar aquella difícil etapa. Hoy tiene tres hijos con su esposo Brian Austin Green.

"Creo que me costó quedar embarazada: ese fue el primer gran avance en el que mi conciencia cambió y mi mente se abrió y pude ver desde una vista de pájaro y respirar y tomarlo", reflexionó. "Y luego otro niño, y luego otro niño y con cada niño siento que esa siempre ha sido la puerta a una mejor versión de mí misma", agregó.