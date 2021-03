Meghan Markle y el príncipe Harry brindaron una entrevista a Oprah Winfrey para hablar de la vida de la pareja que llevaban cuando pertenecían a la realeza británica.

Ha pasado un año desde que ambos renunciaron a ser miembros de la realeza y la actriz confiesa que no estaba lista para una exposición como la que sufrió. “Fui muy inocente, no sabía mucho sobre la familia real”, señaló al inicio.

Una de las declaraciones que causó revuelo fue sobre su embarazo y la llegada de Archie, su primer hijo. “En los meses en los que estuve embarazada, me dijeron que Archie no iba a recibir un título y que no iba a recibir seguridad; también escuché comentarios sobre qué tan oscura iba a ser su piel”, en referencia a que fue víctima de racismo.

Otro de los detalles que dio fue sobre su relación con Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, la cual no fue la mejor, pero aún así la considera una buena persona. Markle contó un tenso momento que vivió cuando su cuñada la hizo llorar por un vestido, luego le ofreció disculpas con un ramo de flores.

La pareja también contó que espera a su primera hija, tras anunciar en febrero que llegaría su segundo bebé. “Estamos emocionados y extremadamente agradecidos por el embarazo y la oportunidad de tener una hija, ¿Qué más se puede pedir?”, señaló el príncipe Harry a Winfrey.

Meghan Markle también habló de lo sentía por el trato que recibía de la realeza y de los medios de comunicación. “Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”, sentenció.

