Pocas figuras del humor peruano han logrado instalar en la memoria popular tantas frases, ocurrencias y chapas como Pablo Villanueva ‘Melcochita’. Su particular manera de observar a alguien y convertir un rasgo físico o elemento característico en un apodo inesperado o absurdo no puede más que provocar sonrisas y hasta carcajadas. Y si alguna vez te carcajeaste con alguna de sus chapas, hoy llegó tu momento de jugar y compartir con tu grupo.

Desde la sección Nuevas Narrativas de El Comercio, hemos desarrollado el Melcochómetro, una experiencia lúdica interactiva que te permite ‘melcochear’ a quien quieras. Solo tienes que elegir a la persona de tu preferencia, contarnos qué rasgo físico lo hace inconfundible, qué hace siempre y qué objeto nunca le falta. Con esas pistas, el sistema genera un apodo especialmente diseñado para él o para ella.

Pero eso no es todo: también escucharás una voz sintética de Melcochita creada –con su autorización– mediante inteligencia artificial. Una creación que podrás compartir con tus amigos. Y si no te gusta, no te piques: hay otra esperando.

Detrás de esta herramienta, no solo hay comicidad: hay un análisis de las chapas originales de Melcochita que nos permitió identificar patrones en su forma de construir el humor: asociaciones inesperadas, referencias populares, inspiración en animales, objetos y lugares, además de las combinaciones absurdas que caracterizan su estilo. A partir de ese análisis y de las características que ingresa cada usuario, la inteligencia artificial genera y selecciona nuevas posibilidades.

El especial digital también cuenta con un repertorio de frases legendarias y chistes típicos del artista, así como una lista para que te deleites con su faceta de sonero, escuchando los éxitos más reconocidos de su amplia trayectoria musical.

Además, no dejes de responder las preguntas de la trivia para medir qué tanto conoces al carismático y querido Melcochita luego de ver el especial.