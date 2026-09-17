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Melcochita cumple 90 años y El Comercio ha elaborado un aplicativo para que puedas crear 'chapas' al estilo de este comediante.
Melcochita cumple 90 años y El Comercio ha elaborado un aplicativo para que puedas crear 'chapas' al estilo de este comediante.
/ El Comercio
Por Gisella Salmon

Pocas figuras del humor peruano han logrado instalar en la memoria popular tantas frases, ocurrencias y chapas como Pablo Villanueva ‘Melcochita’. Su particular manera de observar a alguien y convertir un rasgo físico o elemento característico en un apodo inesperado o absurdo no puede más que provocar sonrisas y hasta carcajadas. Y si alguna vez te carcajeaste con alguna de sus chapas, hoy llegó tu momento de jugar y compartir con tu grupo.

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