Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco. (Foto: Instagram - @jesusbarcob / Captura de YouTube - "Trome Perú")
Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco. (Foto: Instagram - @jesusbarcob / Captura de YouTube - "Trome Perú")
Por Redacción EC

Tras varios meses en suspenso, Melissa Klug se animó a confirmar que retomó su relación sentimental con Jesús Barco, futbolista con el que tiene una hija. En una reciente entrevista, la ‘Blanca de Chucuito’ contó los detalles en torno a su decisión y aseguró que vive una buena etapa al lado de su prometido.

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