Tras varios meses en suspenso, Melissa Klug se animó a confirmar que retomó su relación sentimental con Jesús Barco, futbolista con el que tiene una hija. En una reciente entrevista, la ‘Blanca de Chucuito’ contó los detalles en torno a su decisión y aseguró que vive una buena etapa al lado de su prometido.

En entrevista con el diario Trome, Melissa Klug habló sobre las imágenes del programa “Magaly TV, la firme”, donde se le vio al futbolista divirtiéndose en una reunión junto a dos excompañeros y dos mujeres en una piscina. Al respecto, dijo que no fue fácil retomar su relación tras este incidente.

“Gracias a Dios, todo se solucionó. Él fue a la Federación donde le dieron fe de que no había tomado alcohol, había estado en su día libre, pero yo no le di fe porque no debía estar ahí, porque es una falta de respeto”, manifestó Klug.

Melissa Klug contó que perdonó a Jesús Barco tras ampay porque no hubo infidelidad, sino una falta de respeto. (Captura de YouTube / "Trome Perú")

“Él estuvo en un lugar compartiendo con ellos. No tenía que estar ahí, no debió y Magaly lo sacó. Yo automáticamente lo saqué (comunicado), asumo mis errores, soy una mujer que tiene sentimientos y fue mi reacción y dije: ‘Esto se acabó’, porque me imaginé varias cosas”, agregó.

Bajo esta premisa, Melissa Klug aseguró que conversó con Jesús Barco y le explicó que le daría una nueva oportunidad; sin embargo, todo terminará si es que él la traiciona, ya que no está en edad para tolerar ninguna deslealtad.

“Conversamos. Si bien es una falta de respeto, fui yo quien le dio la oportunidad de que me demuestre que esto no se va a volver a repetir porque ya no estoy en edad de perdonar infidelidades. Me daría pena por su hija porque no vería juntos, pero él sí estaría presente”, resaltó la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug y Jesús Barco tiene una relación de seis años. (Foto: Instagram / @jesusbarcob)

Como se recuerda, Jesús Barco fue captado por el programa de Magaly Medina en una reunión con dos exjugadores del club Alianza Universidad de Huánuco y dos mujeres en una piscina. Tras la difusión de estas imágenes, la relación del futbolista con Melissa Klug se vio resquebrajada hasta ahora que, aparentemente, obtuvo el perdón.