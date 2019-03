Melissa Loza se defiende tras detención de su pareja: "No soy drogadicta" | VIDEO

Melissa Loza ofreció su primera entrevista tras la detención de su pareja, Juan Diego Álvarez Vigil, por presunto tráfico de drogas. En "ATV Noticias: Edición Matinal", la modelo dijo que existieron irregularidades en la intervención policial y defendió su inocencia y la de su novio.

Acompañada de Juan Álvarez, padre de su novio, y su abogado, la ex integrante de "Esto es guerra" contó cómo sucedieron los hechos y negó que la hayan secuestrado y que consuma drogas, como aseguró su madre, Guadalupe Vigil, en el programa "Magaly, la firme".

"Se ha dicho que estoy secuestrada, que soy drogadicta cuando todos saben que soy deportista. He construido una carrera de 17 años. Estoy en más de mis 5 sentidos. ¿Si me drogo? No, no soy drogadicta", afirmó Melissa Loza.

Sobre las declaraciones de su madre, Melissa Loza señaló que ella fue manipulada y por eso ofreció la entrevista en el programa "Magaly TV La Firme" y precisó que dejó el reality "Esto es guerra" porque prefirió darse "un descanso".

"Lamentablemente mi madre ha sido manipulada. A mi mamá no la voy a tocar. Me duele mucho que haya dicho eso, ella sabe cómo soy yo… Me conoce, sabe que soy deportista y que me he sacado la mugre por darles lo mejor", indicó inicialmente.

"Yo trabajo para mí y mi hija… A mí nadie me dijo no trabajes, estoy indignada. Trabajo 17 años (en televisión) y no he parado. Con eso he podido pagarle los estudios a mi hija. Un verano he querido descansar y por eso dejé el programa”, declaró Melissa Loza.

Melissa Loza se quiebra al hablar de la detención de su ex pareja. (Fuente: ATV)

"Esa persona no es ella, no me puede decir que ha visto nada. Me apena mucho, estoy adormecida de dolor. No entiendo porque lo está haciendo. Yo no estoy secuestrada, yo he sido muy desprendida materialmente. Siempre he trabajado para mi familia, si lo hacía era de corazón, yo no tenía la obligación de hacerlo… Ahora que yo quiero formar mi familia, porque tengo derecho, es que empiezan estos ataques, pero ¿A esta magnitud?", agregó.

Asimismo, Melissa Loza confirmó que su pareja sí consume marihuana; sin embargo, dijo que no es adicto ni mucho menos un traficante. "El sí consume marihuana, esporádicamente. No es adicto, no es traficante, no es un comercializador", contó.

Sobre cómo se dio la detención policial de su pareja, Melissa Loza contó que hubo muchas irregularidades, entre ellas, que no estuvo presente un fiscal al momento de la intervención.

"Nosotros llegamos ese día súper contentos, iba a editar mi segundo video, llego a la casa cerca del mediodía… Ni bien llegamos, a los 5 minutos, tocan la puerta agresivamente los efectivos policiales... Eran como 15. No había un fiscal, me dijeron que ya estaba llegando con la orden para entrar a la casa y llegó 40 minutos después…. Cuando se llevan a mi novio yo nunca vi la droga, ni mi novio ni yo la vimos", narró Melissa Loza.

"¡Donde está la justicia en la que yo creía! ¡Donde está la investigación, donde está el seguimiento!", añadió y mostró los resultados de un examen toxicológico que se sometió voluntariamente, los cuáles dieron negativo para marihuana.