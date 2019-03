Melissa Loza se quiebra al recordar las declaraciones de su madre | VIDEO

Melissa Loza rompió en llanto al recordar las declaraciones que ofreció Guadalupe Vigil, su madre, en el programa "Magaly, la firme" tras la detención de Juan Diego Álvarez, el novio de la ex 'guerrera', por presunta posesión de drogas.

En "ATV Noticias: Edición matinal", programa a cargo de Milagros Leiva, Loza defendió su inocencia y la de su pareja, aseguró que la intervención en su departamento fue irregular y que sembraron la droga para perjudicarlos.

Al ser consultada por las declaraciones de su madre, quien aseguró que la modelo estaba "secuestrada" por Juan Diego Álvarez y que este le quitaba su dinero y la había vuelto "consumidora", Melissa Loza rompió en llanto.

"Creo que han utilizado a mi madre, le han hecho creer cosas que no son y en su posición de madre ha intentado defenderme de una manera que no era la correcta", declaró.

Melissa Loza también dijo que su familia había tomado esta actitud en su contra porque ella en un momento había sido muy "desprendida materialmente" y había trabajado para su familia. Pero que ella había decidido formar una familia y empezaron los ataques por temor a perder su apoyo económico.

La modelo también descartó haber perdido contacto con su madre, como esta aseguró. "Yo hablé con ella 2 días antes de sus declaraciones en 'Magaly', la llamé para darle una buena noticia... le había pagado un seguro de salud de 8 mil soles. A mí no me gusta ventilar esto, pero me veo en la obligación", relató.