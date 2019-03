Melissa Loza se sometió a examen toxicológico en programa de TV | VIDEO

Melissa Loza se sometió voluntariamente a un examen toxicológico para descartar ser consumidora de marihuana, como se aseguró luego de la detención de Juan Diego Álvarez Vigil, el novio de la modelo, por el presunto delito de tráfico de drogas.

La modelo se presentó en el programa "ATV Noticias Edición Matinal" y mostró los resultados de la prueba, cuyo resultado fue negativo para marihuana.

"Se ha dicho que estoy secuestrada, que soy drogadicta cuando todos saben que soy deportista. He construido una carrera de 17 años. Estoy en mis 5 sentidos. Yo no me drogo", declaró Melissa Loza.

"Yo no soy consumidora. ¿Si alguna vez he fumado un troncho? No… Por último, si quisiera hacerlo lo hago por mi voluntad, yo, no porque alguien me obligue", agregó la ex integrante de "Esto es guerra".

Melissa Loza niega ser consumidora de drogas. (Fuente: ATV)

VÍCTIMA DE UNA INJURIA

En la entrevista con Milagros Leiva, Melissa Loza también defendió su inocencia y aseguró que la intervención en su departamento tuvo irregularidades y que la droga que encontraron fue sembrada.

La modelo también aseguró que lo ocurrido respondía a una venganza de Pedro Barandiarán, el hombre involucrado en la detención de la pareja de Loza, a quien Juan Diego Álvarez había denunciado por pedofilia.