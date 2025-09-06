La actriz e influencer peruana Melissa Paredes representó al país en el avant premiere internacional de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película, realizado en Panamá. La acompañó su hija Mía, quien es fanática de la popular serie y disfrutó con gran emoción de cada detalle del evento.

La cita reunió a reconocidas figuras de distintos países de la región, convocadas para celebrar el próximo estreno de la cinta infantil que llegará a Perú el jueves 25 de septiembre. Entre las invitadas destacaron Paula Chaves, Rafaella y Luiz, Gabriela Zegarra, Gala Caldirola, Lilu Baena, Jessica de la Peña, Virginia Limongi, Fátima Torre, Bettina García y Kathy Phillips.

Durante el avant premiere, Melissa y Mía participaron en actividades interactivas, sesiones de fotos y dinámicas con los personajes de la serie, que se ha convertido en una de las favoritas de los niños en todo el mundo. Para la actriz, esta invitación significó no solo un reconocimiento internacional, sino también un momento especial al lado de su hija.

“Me siento muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para esta avant premiere, y compartirlo con Mía me alegra mucho más. Es un gran recuerdo que quedará en nuestros corazones”, expresó Melissa Paredes con evidente emoción.

Con esta presentación, La Casa de Muñecas de Gabby: La Película se perfila como un estreno esperado que llevará a la pantalla grande toda la magia, la amistad y las aventuras que han convertido a la serie en un fenómeno global, cautivando tanto a niños como a padres.