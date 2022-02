Conforme a los criterios de Saber más

En un sueño premonitorio, Michael Finseth se vio firmando autógrafos luego de descender por las escaleras de Panamericana TV. Tenía 14 años. Seis años después y, como si hubiera vuelto a entrar en el plano onírico, ese momento se hizo realidad. Fue luego de ingresar a “1000 Oficios”, una de las series más exitosas de la televisión peruana. “Siempre cumplo mis sueños”, señala el actor y advierte que alejado de locaciones televisivas, se mueve en escenarios políticos.

¿Cómo llegas a la TV?

Estaba estudiando periodismo y hacía algunas cosas en teatro, cuando me llamaron para hacer un cásting en Canal 5. Solo me dijeron que era para un programa con Adolfo Chuiman. Tuve que pedir permiso a mi profesora, que era Mercedes Cabanillas, para poder asistir a la prueba. Finalmente, quedé, y ocurrió lo que soñé: una señora se me acercó para pedirme un autógrafo cuando bajaba por la escalera después de los ensayos.

¿Cómo fueron tus inicios en “1000 Oficios”? ¿Es verdad que al principio no la pasaste bien, que tus compañeros pidieron tu salida de la serie porque retrasabas las grabaciones?

Donde dejas huella buena, positiva, amigos, siempre te van a recibir con cariño. Fue bonito, pero la mayoría éramos principiantes, y estar frente a una cámara, hablar, decir el texto, gesticular.... Era difícil.

¿Cuál fue la primera escena que grabaste?

Fue la más difícil. Fue la borrachera de Memo cuando conoce a Alejandra y se la chapa. Esa grabación la hicimos en Chorrillos y yo en ese momento vivía en Barranco. Las grabaciones comenzaron como a las 11:00 a.m. y terminaron como a las 3: 00 a.m.. Mi enamorada me quería matar, no me creía que estaba grabando. Sin embargo continué, luego interprete a Jerry en “Así es la vida”, y vinieron muchas cosas bonitas.

¿Te han llamado para la novena temporada de “Al fondo hay sitio”?

Germán Loero y yo conversamos con Gigio Aranda porque nos quería para la temporada 2022 de “De vuelta al barrio”, pero al final no se dio por problemas políticos. Y ahora que ha decidido hacer una nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, no hemos conversado sobre eso, pero siempre lo llamo porque es un gran amigo, quiero a su familia como él quiere a la mía.

¿Por qué te alejaste de la TV?

Por un cansancio personal y mental, estaba en un programa un poco complicado, en él había problemas con la producción, todas las semanas cambiaban de personal. Renuncié y cuando eso pasó me llegó una propuesta para ser director comercial en una fábrica en Piura de una nueva marca de ladrillos. Acepté el reto y me fue muy bien. Abrí mercado por todo el norte, llevé ladrillos a Tumbes, Trujillo.... hicimos muchas construcciones, muchos techos propios. Luego abrí mi propio negocio, actualmente tengo una pequeña distribuidora de ladrillos y una marca de sorbetes comestibles. Traer una marca al país, no es nada fácil, me costó sangre, dolor y lágrimas.

¿Le has cerrado las puertas a la actuación?

Nunca, pero en Piura tuve que rechazar ofertas para actuar porque el tiempo se me complicaba bastante. Y cuando hago algo, me gusta hacerlo bien. Me encanta la televisión, la actuación, pero siempre estoy haciendo cosas, jamás me verás de brazos cruzados. Soy emprendedor. Adolfo Chuiman era el ‘Rey del recurseo’, yo soy el ‘Príncipe’ (risas). Estoy como precandidato a la alcaldía de La Punta.

El actor se lanza como precandidato de La Punta por Renovación Popular. Michael Finseth persigue la alcaldía de La Punta. (Foto Anthony Ramírez Niño de Guzmán)

Hay quienes dicen que la política es un coctel adulterado: tres cuartas partes de mentira y una cuarta parte de avidez. ¿Qué te atrajo de ella?

La posibilidad de poder llevar desde el municipio nuestro reclamo ciudadano, como personas comunes, pero con la mirada siempre a un mejor país. No estoy postulando para hacerme millonario, sino para trabajar por los vecinos, son el bastión, a ellos me debo.

¿Eres punteño?

Soy talareño, pariñense, norteño. Nací en Talara en 1980, pero toda mi familia es chalaca. Me llevaron a vivir a La Punta cuando tenía dos meses de edad. Soy amante del Club Deportivo Cantolao, del malecón, de sus avenidas. He hecho remo toda la vida, me he forjado en el Club Universitario de Regatas, he estudiado en La punta.

Michael Finseth llegó a La Punta cuando tenía dos meses. Ha pasado los mejores años de su vida en ese distrito. (Foto Anthony Ramírez Niño de Guzmán)

¿Cuáles son tus propuestas como precandidato?

Tengo varias, pero las más importantes son trabajar por la seguridad del distrito y la digitalización del municipio. Brindarle un mejor servicio al ciudadano para que no tenga que ir a la Municipalidad para sacar un permiso, alquilar una cancha de tenis o hacer cualquier trámite. Lo podrá hacer a través de una app. Rafael (López Aliaga) también nos ha dado una directiva como hambre cero para poder poner al puerto del Callao en lo más grande a nivel internacional, hacer del Callao una potencia mundial porque tenemos todo, tenemos un presupuesto muy fuerte por parte del canon aduanero que debe ser dirigido para los diferentes distritos de nuestra provincia (Callao).

¿Por qué la que la gente tendría que confiar en tus propuestas y promesas?

Porque mi trayectoria siempre ha sido limpia y transparente. Quiero dejar un legado, que se diga que Michael Finseth y su grupo hicieron esto o aquello, dejar obras que sean importantes para los vecinos. Si me he metido en política es porque sé que puedo hacer muchas cosas por el bien del distrito.

¿Consideras que tienes cierta ventaja frente a otros candidatos que no son personajes públicos?

Creo que hay cierta ventaja y también desventaja. Me conocen a nivel nacional, pero no soy monedita de oro para gustarle a todos. El trabajo y la gestión que haga va a marcar la diferencia.

George Forsyth, por ejemplo, consiguió la alcaldía de La Victoria, pero renunció a esta para perseguir la presidencia del Perú. ¿Qué opinas de lo que hizo?

Lo de George fue una falta de respeto que no comparto. Y como alcalde no solucionó nada, debió formalizar a los ambulantes, hacerles que paguen sus impuestos, no solamente cambiarles de un lugar a otro. Cambió moco por baba. Debió invitarlos a que mejoren su vida y la de sus familias.

VIDEO RECOMENDADO

El actor postulará a la alcaldía de La Punta, para las elecciones municipales del 2022.Asegura que busca hacer del Callao una “potencia mundial”.

TAMBIÉN PUEDES LEER