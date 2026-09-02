La investigación sobre el caso continúa en desarrollo para determinar el móvil exacto del crimen y definir la situación jurídica de los capturados | Foto: Instagram (@honasmelendez)
La investigación sobre el caso continúa en desarrollo para determinar el móvil exacto del crimen y definir la situación jurídica de los capturados | Foto: Instagram (@honasmelendez)
Por Redacción EC

Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada (35), su hija (3) y una trabajadora doméstica (21) dentro de su vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde otro menor de seis años fue encontrado con vida y sin signos de violencia.

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