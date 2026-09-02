Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada (35), su hija (3) y una trabajadora doméstica (21) dentro de su vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde otro menor de seis años fue encontrado con vida y sin signos de violencia.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen ocurrió entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del martes 1 de septiembre en la Zona Esmeralda, donde las víctimas fueron halladas maniatadas, presentando el músico y su familia disparos en el cráneo y la trabajadora en la espalda.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

Asimismo, la mascota de la familia fue hallada sin vida y con signos de violencia, siendo un niño de seis años el único sobreviviente, quien no presentaba lesiones y quedó bajo el cuidado de sus familiares.

En tanto, la misma Entidad informó la detención de dos presuntos responsables del múltiple homicidio, entre ellos Diego Sebastián “N”, identificado como socio del músico y señalado como uno de los principales sospechosos del caso, además de Gerardo “N”.

Según las primeras investigaciones, los sospechosos habrían ingresado a la vivienda aprovechando la confianza de la familia, mientras que la Fiscalía avanza en las diligencias para esclarecer el crimen y definir su situación legal.

Conocido en la industria musical como “Honas”, Meléndez formó parte de la creación de Camilo Séptimo en 2013 junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, participando como compositor y productor en seis producciones discográficas hasta el lanzamiento de su álbum “Mapas II” en mayo de 2026.