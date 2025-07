El experimentado actor Michael Douglas lleva 60 años de trabajo en la actuación y parece haber llegado al punto en que ya evalúa el retiro. Durante el Festival de Cine de Karlovy Vary, el actor participó de una proyección de “Alguien voló sobre el nido del cuco” y habló de sus posibilidades de volver a actuar.

Durante la conferencia de prensa, Michael Douglas se centró en la película de 50 años, pero también dejó espacio para hablar sobre su futuro en la industria y su reciente lucha contra el cáncer de garganta.

“El cáncer en etapa 4 no es para nada una fiesta, pero no hay muchas opciones, ¿verdad? Seguí el programa, que incluía quimioterapia y radioterapia, y tuve suerte. La cirugía me habría impedido hablar y me habrían extirpado parte de la mandíbula, lo cual habría sido una limitación como actor”, explicó Douglas.

Michael Douglas (AFP)

Con estas declaraciones, Michael Douglas dejó en claro que no tiene pensado volver a actuar; sin embargo, prefiere no decir que se ha retirado, ya que, si aparece un proyecto “especial”, evaluaría volver al ruedo.

“No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar. Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set. No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería, pero si no, no”, explicó.

Sobre sus proyectos, Douglas aseguró que tiene “una pequeña película independiente” de la que está “tratando de sacar un buen guión”, pero concluyó diciendo que actualmente está enfocado en otros proyectos.