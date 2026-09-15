El actor canadiense-estadounidense Michael J. Fox habla al ser homenajeado con el Premio Humanitario Bob Hope durante la 78.° edición de los premios Emmy | Foto: AFP
El actor canadiense-estadounidense Michael J. Fox habla al ser homenajeado con el Premio Humanitario Bob Hope durante la 78.° edición de los premios Emmy | Foto: AFP
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

El actor Michael J. Fox recibió este lunes el Premio Humanitario Bob Hope durante la gala de los Emmy 2026, donde ofreció un discurso sobre su diagnóstico de Parkinson y el impacto de su trabajo filantrópico a favor de los pacientes que conviven con esta enfermedad.

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