El actor Michael J. Fox recibió este lunes el Premio Humanitario Bob Hope durante la gala de los Emmy 2026, donde ofreció un discurso sobre su diagnóstico de Parkinson y el impacto de su trabajo filantrópico a favor de los pacientes que conviven con esta enfermedad.

La presentación del galardón estuvo a cargo de la actriz Julianna Margulies, con quien compartió reparto en la serie ‘The Good Wife’.

Tras subir al escenario ante el aplauso de los asistentes, el artista agradeció el reconocimiento a su colega expresando: “Antes que nada, gracias a Julianna. Eres tan amable. Eres una gran compañera de actuación y lo pasé genial en esa serie”.

Durante su intervención, el intérprete rindió homenaje a Bob Hope al recordar el apoyo que brindó a las familias militares en el pasado y explicó cómo esa labor inspiró sus propias acciones benéficas.

El actor canadiense-estadounidense Michael J. Fox acepta el Premio Humanitario Bob Hope de manos de la actriz estadounidense Julianna Margulies | Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

En ese sentido, Fox recordó que fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años y admitió que al principio mantuvo en secreto su condición por miedo al rechazo, aunque el respaldo que recibió del público lo motivó a cambiar de postura.

“Comprendí que aceptar esto no significaba que tuviera que rendirme. Simplemente significaba hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad”, afirmó. Para luego añadir: “Así que me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y desarrollar una cura”

Michael J. Fox acepta el Premio Humanitario Bob Hope sobre el escenario durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy | Foto: AFP / KEVIN WINTER

El actor también destacó los avances logrados a través de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, entidad sin fines de lucro creada en el año 2000 para financiar investigaciones científicas sobre este padecimiento.

“Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias, a medida que nos acercamos a la erradicación definitiva de esta enfermedad”, señaló Fox, quien concluyó su mensaje expresando su gratitud hacia su esposa, sus hijos y la comunidad científica.