"Leaving Neverland": esto es lo que piensa Paris Jackson del documental sobre los 'abusos' de su padre

"Leaving Neverland" es el nombre del documental que emitió la cadena HBO y que ha vuelto a poner en discusión las denuncias por presuntos abusos sexuales a menores contra el fallecido cantante Michael Jackson.

El documental de cuatro horas realizado por el británico Dan Reed se emitió en dos partes, domingo y lunes, en Estados Unidos; y se centró en los testimonios de James Safechuck, hoy de 41 años, y Wade Robson, de 36, quienes aseguran que el cantante los habría violado repetidas veces.

Tras la emisión del documental, los herederos del llamado 'Rey del pop' desestimaron las acusaciones y demandaron a HBO por 100 millones de dólares por lo que califican de "asesinato póstumo".

Aunque los hermanos de Michael Jackson testificaron inmediatamente a su favor en una entrevista en la cadena CBS, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de los tres hijos del cantante: Paris, Prince y 'Blanket'.

CREE EN SU PADRE

TMZ, sin embargo, cita en un nuevo artículo a una fuente cercana a Paris Jackson, que asegura que la joven aspirante a actriz cree en la inocencia de su padre con firmeza.

"Paris Jackson cree firmemente que Michael Jackson no fue un abusador de niños", dice la citada fuente, que añade que la mujer de 20 años no ha visto el documental y, contrario a lo que se dijo en la prensa, no recibió una invitación para ver el documental antes de su primera proyección en el festival de Sundance.

"También se nos dice que Paris no está ni un poco desgarrada o en conflicto con su contenido: la descripción gráfica de Wade Robson y James Safechuck de su presunto abuso sexual a manos de Jackson", continúa TMZ.

LO QUE DICEN LOS ACUSADORES

Wade Robson conoció a Michael Jackson cuando tenía 5 años. James Safechuck grabó un comercial con el artista poco antes de cumplir 9. Ambos aseguran que durante años, el ídolo del pop los invitó a su rancho, conocido como Neverland, y abusó de ellos.

En sus testimonios, los hombres coinciden en que tenían sentimientos encontrados por el cantante porque fue amable, afectuoso, protector con ellos, pero también su abusador. Incluso Robson testificó en 2005 a favor de Jackson, cuando fue absuelto de cargos de pederastia.

"Si hubiera cuestionado a Michael y mi historia con él, habría tenido que cuestionar toda mi vida", dijo Robson en una entrevista con Oprah Winfrey que se emitió después del documental de HBO.

Por su parte, Safechuck contó cómo la estrella del pop "lloraba por ti o lloraba porque se sentía tan solo". "Querías estar ahí para él", afirmó.