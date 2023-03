Micheille Soifer recordó una dura experiencia que marcó su vida. Tras ver “Reinas sin corona”, filme peruano basado en hechos reales ocurridos en el país sobre feminicidio y maltrato, reconoció que sufrió agresión física por parte de una expareja.

“Me sentí un poco sacudida con la película, con las imágenes. Hace unos años yo viví una situación de violencia familiar y para mí fue muy difícil porque era una persona pública, vivir ese maltrato fue horrible, no podía escapar. Creo que esta película va a llevar el mensaje a muchas mujeres. Yo sé lo que es y me sentí identificada”, comentó.

Asimismo, la actriz Erika Villalobos resaltó que “Reinas sin corona” ayudará a muchas mujeres. “Es una película muy fuerte, la verdad que en ningún momento te despegas. Es una película muy impactante y a la vez no te quita la atención. Y lo que es más importante, está basada en hechos reales. Esta película nos sirve para seguir alzando la voz”, resaltó.

Cine peruano

“Reinas sin corona” es el segundo largometraje de Gino Tassara. Su primera película es “Utopía, la película”. El largometraje tiene en los roles principales a: Alexandra Graña, Francisca Aronsson y Claudio Calmet. La artista mexicana Daniela Romo tiene una participación especial.