La productora y directora de Del Barrio Producciones, Michelle Alexander, anunció la suspensión del proyecto televisivo inspirado en la historia de la agrupación La Bella Luz, luego de la denuncia presentada por la exintegrante Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Alexander expresó su rechazo a los hechos denunciados y manifestó su indignación tras la difusión de las imágenes vinculadas al caso.

“Quiero decirles que estoy indignadísima, como todo el Perú lo está, después de haber visto las imágenes donde Naldy Saldaña es acosada, es agredida, es violentada por este hombre” , señaló la productora.

Asimismo, confirmó que Del Barrio Producciones decidió paralizar el desarrollo de la serie basada en la historia de La Bella Luz.

“ Nosotros ya hemos sacado un comunicado donde decimos que hemos suspendido el proyecto sobre la historia de la orquesta. Es una pena, pero no vamos a darle pie a una historia de una agrupación donde ocurren estas cosas”, afirmó.

Naldy Saldaña dice que busca justicia para otras mujeres tras denunciar a director musical de La Bella Luz. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

Durante su pronunciamiento, Alexander también hizo referencia a las declaraciones de Naldy Saldaña, quien sostuvo que había informado previamente sobre lo ocurrido sin recibir el respaldo esperado.

“Naldy ha dicho que ella ya había denunciado al señor Custodio lo que estaba sucediendo y le decían: ‘tranquila’. No, señores. Esto no puede ser” , indicó.

Finalmente, la directora de Del Barrio Producciones se pronunció sobre la situación legal del investigado y sostuvo que, a su juicio, las imágenes difundidas son determinantes.

“Todo el mundo dice ‘mientras que se investigue’. ¿Qué van a investigar? Las imágenes lo dicen todo. Ese tipo a la cárcel”, expresó.

Alexander agregó que la producción permanecerá suspendida mientras la situación no sea esclarecida.