Michelle Alexander se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña y confirma suspensión de producción. (Foto: Instagram / @michellealexanderperu | La Bella Luz)
Michelle Alexander se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña y confirma suspensión de producción. (Foto: Instagram / @michellealexanderperu | La Bella Luz)
Por Redacción EC

La productora y directora de Del Barrio Producciones, Michelle Alexander, anunció la suspensión del proyecto televisivo inspirado en la historia de la agrupación La Bella Luz, luego de la denuncia presentada por la exintegrante Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.

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