La familia de la actriz Michelle Trachtenberg, que falleció el pasado miércoles a la edad de 39 años en Nueva York, no ha querido que se le haga la autopsia a la artista, informaron medios locales.

La causa de la muerte de la actriz, conocida por sus apariciones en ‘Gossip Girl’ o ‘Buffy the Vampire Slayer’, ha sido declarada “indeterminada” por el médico forense de la ciudad de Nueva York, señala la CNN.

Su familia rechazó una autopsia y, debido a que la muerte de Trachtenberg no fue considerada sospechosa por la policía, la oficina del médico forense aceptó esa solicitud, según la cadena estadounidense.

Michelle Trachtenberg falleció a los 39 años. | Crédito: NICHOLAS KAMM / AFP

La familia solicita privacidad

Una fuente de la policía de Nueva York explicó a CNN que la actriz supuestamente tuvo un problema médico reciente y que su muerte parecía estar relacionada con causas naturales.

“La familia solicita privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”, dijo un representante de Trachtenberg a CNN en un comunicado el miércoles.

Biografía de Trachtenberg

La neoyorquina hizo su debut actoral cuando era una niña, con papeles como estrella infantil en el canal Nickelodeon, incluida la serie de televisión ‘The adventure of Pete and Pete’ y la película ‘Harriet the spy’, en la década de los años 90.

La actriz empezó a ser más conocida por unirse a la serie ‘Buffy the Vampire Slayer’ en la quinta temporada en 2000 y por películas como ‘EuroTrip’ (2004) y el drama deportivo de Disney ‘Ice Princess’ (2005), con las que se ganó el cariño de los ‘milenials’ y la generación Z.

Sin embargo, uno de los papeles por los que más se la recuerda es su aparición recurrente en la serie ‘Gossip Girl’ (2008) como Georgina Sparks, un personaje que solía alborotar y llevar el caos a las vidas de la élite del Upper East Side, entre los que se encontraban las actrices Blake Lively y Leighton Meester.

Ed Westwick y Michelle Trachtenberg en 'Gossip Girl'. | Crédito: Netflix

Homenajes a la actriz

Los homenajes de sus amigos y ex compañeros de reparto no han dejado de producirse desde su fallecimiento.

“Ella era electricidad. Sabías cuando entraba en una habitación porque la vibración cambiaba”, escribió Blake Lively en Instagram, y agregó que "era una persona amable, de pies a cabeza”.