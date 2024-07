El mundo del rock se une hoy para celebrar a una de sus máximas leyendas: Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, ha cumplido 81 años este 26 de julio. A pesar del paso del tiempo, Jagger sigue demostrando una energía y vitalidad inigualables, manteniendo viva la llama del rock and roll.

Desde sus inicios en los años 60, Mick Jagger se ha convertido en un icono de la música, cautivando a generaciones con su voz inconfundible y sus enérgicos movimientos sobre el escenario. Su carisma y estilo único lo han convertido en una figura icónica de la cultura pop, trascendiendo las barreras generacionales.

Los Rolling Stones, bajo el liderazgo de Jagger, han marcado la historia de la música con éxitos como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Jumpin’ Jack Flash” y “Paint It Black”, entre muchos otros. La banda continúa siendo una de las más influyentes y exitosas de todos los tiempos.

A sus 81 años, Mick Jagger sigue demostrando una pasión inquebrantable por la música y el escenario. Su reciente gira mundial con los Rolling Stones ha sido un rotundo éxito, dejando claro que el rock and roll sigue vivo y coleando.

El icónico vocalista viajó hasta París con motivo de los Juegos Olímpicos de 2024, en donde celebró su cumpleaños junto a la delegación de atletas de Gran Bretaña.

¿Quién es la actual novia de Mick Jagger?





La actual pareja de Mick Jagger es Melanie Hamrick, de 37 años. Es una bailarina estadounidense, considerablemente más joven que él, y madre de su hijo más pequeño, Deveraux Octavian.

La relación entre Jagger y Melanie Hamrick ha sido bastante estable y han sido vistos juntos en diversas ocasiones, tanto en eventos públicos como en momentos más privados.En 2023, el cantante y la bailarina se comprometieron, aunque todavía no se han revelado la fecha de su boda.