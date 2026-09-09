Miguel Arce reveló que el uso de esteroides durante su etapa en los realities peruanos le dejó secuelas en su salud. El actor y conductor contó que actualmente debe acudir al cardiólogo cada seis meses debido a una condición cardíaca que, según explicó, fue detectada después de su paso por los programas de competencia.

En una reciente entrevista con Trome, Arce recordó las decisiones que tomó para transformar su físico durante los años en los que participó en realities. El artista reconoció que utilizaba esteroides para mantener una apariencia musculosa y marcada frente a las cámaras.

“Me ponía esteroides, pichicata como le dicen, se me cayó el pelo. Me tuve que poner pelo dos veces” , relató el actor al recordar aquella etapa.

Arce señaló que la pérdida de cabello fue uno de los primeros efectos que identificó. Según contó, descubrió que tenía entradas pronunciadas cuando se miró al espejo, algo que le llamó la atención debido a que su padre conserva el cabello.

“Me enteré cuando me vi al espejo, tenía una entrada hasta acá. ‘¿Qué está pasando? Mi papá tiene pelo’” , comentó entre risas. Durante un periodo, el actor llevó el cabello largo, aunque posteriormente optó por cambiar de estilo.

Sin embargo, la consecuencia relacionada con su salud cardíaca es la que actualmente requiere un seguimiento médico. Arce afirmó que, después de finalizar su participación en los programas de competencia, conoció el diagnóstico que, según sus declaraciones, implicaba un aumento del tamaño de su corazón.

“Me creció el corazón, me apareció un síndrome cardíaco, ahora tengo que ir al cardiólogo cada seis meses para ver que mi corazón esté bien” , manifestó.

El actor explicó que los especialistas deben controlar la evolución de su condición para evitar que el corazón continúe aumentando de tamaño. “Tienen que controlarlo para que no siga creciendo. Es una deficiencia en el sistema eléctrico del corazón” , sostuvo.

Arce no precisó el nombre clínico del diagnóstico ni detalló el tratamiento que sigue. Sí señaló que mantiene el ejercicio como parte de las indicaciones que recibió durante sus controles médicos.

El exchico reality recordó, además, una advertencia que recibió de los especialistas respecto a la importancia de continuar entrenando. “A ti lo que te salva es que sigues entrenando. Si tú hubieses parado de entrenar o no entrenas como entrenas, posiblemente tendrías un par de infartos ya” , relató.

A partir de esa experiencia, Arce aseguró que modificó su relación con el entrenamiento. “Sigo entrenando, más que por salud o físicamente, tengo que entrenar para que no me pase nada en el corazón ”, afirmó.