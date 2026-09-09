Miguel Arce revela que debe acudir al cardiólogo cada seis meses tras usar esteroides. (Foto: Instagram)
Miguel Arce revela que debe acudir al cardiólogo cada seis meses tras usar esteroides. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Miguel Arce reveló que el uso de esteroides durante su etapa en los realities peruanos le dejó secuelas en su salud. El actor y conductor contó que actualmente debe acudir al cardiólogo cada seis meses debido a una condición cardíaca que, según explicó, fue detectada después de su paso por los programas de competencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.