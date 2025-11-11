Sonia del Águila
Sonia del Águila

Escucha la noticia

00:0000:00
“Un día no fui al programa de Augusto Ferrando porque estaba tomando”: Miguel Barraza habla de sus inicios, excesos y del sueño que lo mantiene de pie
Resumen de la noticia por IA
“Un día no fui al programa de Augusto Ferrando porque estaba tomando”: Miguel Barraza habla de sus inicios, excesos y del sueño que lo mantiene de pie

“Un día no fui al programa de Augusto Ferrando porque estaba tomando”: Miguel Barraza habla de sus inicios, excesos y del sueño que lo mantiene de pie

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Sesenta años después de haber subido por primera vez a un escenario, Miguelito Barraza sigue transformando la vida en carcajada. Su voz, su gesto y su picardía forman parte de la memoria popular del Perú, de esa época en que el humor era un oficio de ingenio, calle y corazón.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Adolfo Chuiman y la verdad detrás de su retorno a "Al fondo hay sitio"
El actor nacional nos habla de las cinco décadas de su dilatada y fructífera trayectoria artística, de la novena entrega de “Al fondo hay sitio” y de la serie con la que le gustaría despedirse de los escenarios.

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC