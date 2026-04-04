Este viernes 3 de abril, el cantante Miguel Bosé celebró sus 70 años en un momento clave de su carrera, pues se encuentra actualmente inmerso en su gira mundial “Importante Tour”, que marcó su retorno definitivo a la actividad musical en febrero de 2025, luego de un prolongado retiro forzado por complicaciones de salud.

El icónico intérprete de “Si tú no vuelves” arrancó su trayecto en México, su hogar desde hace casi una década. Desde allí dio el salto a Lima para presentarse el pasado 4 de marzo en el Arena 1 de la Costa Verde, rompiendo así un silencio de 14 años en los escenarios peruanos.

El evento formó parte de su gira mundial Importante Tour, que marca su regreso a los escenarios tras una larga pausa artística. / Antonio Melgarejo Yaranga

Tras recorrer conciertos en España y Estados Unidos, el tour continúa este sábado 4 de abril, con miras a su próxima presentación programada para el 25 de abril en Costa Rica.

La vuelta de Bosé representa el cierre de una etapa compleja que comenzó en 2017, cuando un problema severo en las cuerdas vocales le impidió continuar cantando. Durante ese periodo, el artista también enfrentó una mediática separación y polémicas posturas públicas.

BTS está a punto de hacer historia en Lima. Con dos conciertos y una demanda que supera las expectativas, Ticketmaster revela el proceso de venta de entradas. ¿Sabías que se espera un ‘sold out’ en tiempo récord? Todos los detalles sobre precios y cómo obtener tu entrada están aquí.

“ Vamos a recuperar el tiempo perdido , para continuar un viaje que dejamos colgado hace mucho tiempo, un viaje a través de recuerdos y memorias”, dijo durante su reciente paso por Madrid.

En la actualidad, el “Importante Tour” no solo celebra su longevidad, sino que funciona como un ejercicio de memoria colectiva donde, según palabras del propio artista, las canciones son un patrimonio que el público le presta cada noche para revivir cuatro décadas de historia musical.

*Con información de EFE