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Miguel Bosé, de 69 años, es hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz y modelo Lucia Bosé. (Foto: Jennifer Pochat)
Miguel Bosé, de 69 años, es hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz y modelo Lucia Bosé. (Foto: Jennifer Pochat)
/ CHINO LEMUS (C)
Por Redacción EC

Este viernes 3 de abril, el cantante Miguel Bosé celebró sus 70 años en un momento clave de su carrera, pues se encuentra actualmente inmerso en su gira mundial “Importante Tour”, que marcó su retorno definitivo a la actividad musical en febrero de 2025, luego de un prolongado retiro forzado por complicaciones de salud.

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