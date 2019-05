Miguel Bosé: ex del cantante lo critica por acudir con sus hijos a avant premiere

Por el estreno de la nueva de película de Godzilla, Miguel Bosé realizó una inusual aparición pública con dos de sus cuatro hijos. Nacho Palau, ex pareja del cantante, lamentó la exposición de los niños que decidieron tener durante el tiempo que estuvieron juntos.

El artista, quien se había mantenido al margen debido al enfrentamiento legal con Miguel Bosé, rompió su silencio luego de que el cantante acudiera al estreno de "Godzilla: rey de los monstruos" con sus hijos Tadeo y Diego en Los Angeles.

"No me ha gustado nada", dijo inicialmente Nacho Palau al diario "El País", para luego agregar: "Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no", afirmó.

Con mis hijos Tadeo y Diego en el estreno mundial de Godzilla en Los Ángeles #GodzillaMovie pic.twitter.com/x9U1z6tyo8 — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 19 de mayo de 2019

El escultor de 50 años continuó revelando al diario español que debía ser prudente al hablar pues su único objetivo es evitar la separación de sus hijos.

"No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación", expresó Nacho Palau para luego explicar: "He estado con una persona pública, es una situación muy desigual. Solo me preocupa el sufrimiento de los niños".

Asimismo, la expareja de Miguel Bosé señaló que espera que sus cuatro hijos puedan criarse juntos y llegar a un acuerdo con el cantante, de manera que los niños vuelvan a verse en persona, y no solo mediante internet.

"Esto ha sido una familia con la diferencia de que genéticamente dos de los hijos son míos y dos de Miguel, pero los niños se han criado desde el primer momento en esa familia como hermanos", dijo Nacho Palau.

Como se recuerda, Miguel Bosé tiene junto a su ex pareja 4 hijos: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo. La noticia de su rompimiento sucedió el año pasado, luego de que el artista se fuera a vivir a México con dos de sus hijos.