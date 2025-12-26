Miguel Galdós, conocido artísticamente como Migs in the Mix, se ha consolidado como uno de los ingenieros y productores musicales peruanos con mayor proyección internacional, con una carrera que lo llevó desde la batería hasta escenarios de alto perfil como los Latin Grammy 2025. Su trabajo combina precisión técnica, sensibilidad artística y una mirada contemporánea sobre la música latina.

Formado en música en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Galdós inició su camino profesional como baterista entre 2012 y 2015. El punto de quiebre llegó en 2021, cuando se mudó a Miami para estudiar una maestría en Marketing y comenzó a colaborar con Tony Succar, alianza que impulsó su ingreso a la industria musical global.

Su trabajo junto a Succar le permitió obtener tres nominaciones a los Grammy Awards, incluyendo una en 2023 por el álbum Mimy & Tony y dos en 2024 por su colaboración con Sheila E., una de las cuales ganó el premio a Best Global Performance. En 2025, Galdós participó además en el homenaje a Raphael en los Latin Grammy, reafirmando su presencia en eventos clave de la música latina.

En el ámbito urbano, Miguel Galdós ha destacado por su colaboración con J. Balvin. Su participación en el álbum Mixtéip le valió una nominación a los Grammy Awards 2026 en la categoría Best Música Urbana, evidenciando su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos lenguajes sonoros.

Paralelamente, Galdós ha iniciado una nueva etapa como productor y artista. En 2025 lanzó su sencillo “Quiero”, una propuesta experimental que fusiona elementos urbanos y melódicos e incorpora inteligencia artificial en el proceso creativo. Este giro marca el inicio de una identidad artística propia, que continúa desarrollando en proyectos como el EP del artista emergente David Raey, lanzado en septiembre del mismo año.

“Mi objetivo es seguir creciendo como profesional, explorar nuevas sonoridades y tecnologías, y representar a Perú en el escenario musical global”, afirma Galdós.

Con una carrera en ascenso y una visión innovadora, Miguel Galdós se perfila como uno de los nombres más relevantes de la nueva generación de productores latinoamericanos.