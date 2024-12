El pasado domingo 1 de diciembre, la actriz Sandra Reyes, recordada por su interpretación de la “Doctora Paula Dávila” en la serie “Pedro El Escamoso”, falleció, a los 49 años, tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia generó una gran cantidad de sentidos mensajes, entre ellos, el de su compañero de televisión Miguel Varoni.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el recordado protagonista de “Pedro El Escamoso”, compartió un emotivo mensaje en el que se despidió de su inseparable compañera de serie.

¡Hasta siempre, mi Doctora Paula… sumercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la Bendiga! Siempre estará en mi corazón…”, escribió Varoni.

Cabe señalar que Miguel Varoni y Sandra Reyes también compartieron créditos en “Pedro El Escamoso 2″, grabada en 2023. En una reciente entrevista con RCN, el actor aseguró que no tenía conocimiento del estado de salud de su amiga y compañera.

Reyes, nacida en Bogotá el 31 de mayo de 1975, padecía cáncer de mama desde hace varios años, que llevó con reserva. La actriz comenzó su carrera en 1994 en la serie ‘Clase Aparte’ y desde entonces participó en varias producciones colombianas.

Además de su papel en “Pedro El Escamoso”, Sandra Reyes también participó en “El Cartel de los Sapos” 1 y 2, interpretando a Amparo Cadena, Por si fuera poco, ganó el premio de TV y Novelas 1998 como mejor actriz protagónica en serie por su papel en “La mujer del presidente”.