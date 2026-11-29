Mike Love, cantante y cofundador de “The Beach Boys”, falleció el sábado 28 de noviembre a los 85 años, una noticia que generó reacciones entre artistas y figuras del entretenimiento. Entre los mensajes de despedida destacó el de John Stamos, quien recordó la amistad de más de cuatro décadas que mantuvo con el músico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Stamos expresó su tristeza por la partida del cantante y compartió unas palabras dedicadas a quien consideraba uno de sus amigos más cercanos.

“Esta noche, lloraré hasta dormirme. No puedo recordar la última vez que hice eso. He pasado gran parte de mi vida celebrando la alegría que él trajo. Ahora me estoy dando cuenta de que cuanto más profunda es la alegría, más profunda es el dolor”, escribió el actor.

La cercanía entre Mike Love y John Stamos comenzó en 1985, cuando el actor participó por primera vez junto a “The Beach Boys”, y posteriormente mantuvieron una relación que trascendió las colaboraciones musicales.

El comediante Jeffrey Ross reaccionó a la publicación de John Stamos, donde expresó sus condolencias y le agradeció por haberle presentado al cantante. “Gracias por presentarme a esta leyenda que hizo feliz a tanta gente”, escribió, en referencia al impacto que Love tuvo en distintas generaciones.

“Lo siento mucho, John. Tuvo la suerte de tenerte como amigo”, escribió Howie Mandel , mientras que el cantautor Stephen Bishop expresó: “Mis condolencias, John”. Ambos artistas, respondieron la publicación de John Stamos.

John Stamos expresó su tristeza por la partida del cantante Mike Love. (Foto: Instagram / @johnstamos)

Otra de las personas que se pronunció fue Carnie Wilson, hija del fallecido Brian Wilson y prima de Mike Love, quien recordó al cantante por su trabajo como compositor y por las canciones que creó junto a su padre.

“Descansa en paz, Mike. Fuiste un compositor increíble. Papá te amaba y apreciaba las canciones que escribisteis juntos… Eras un icono Mike y nunca jamás paraste. Apuesto a que seguirás adelante dondequiera que estés”, escribió.

Carnie Wilson, hija del fallecido Brian Wilson y prima de Mike Love, recordó al cantante por su trabajo como compositor y por las canciones que creó junto a su padre. (Foto: Instagram / @carnie68)

Por su parte, la representante del músico, Katie Altman, confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que informó que Love murió rodeado de sus familiares. El mensaje destacó su contribución a la música estadounidense y su capacidad para inspirar a distintas generaciones.

La partida de Mike Love marca el final de una etapa para “The Beach Boys”, banda que fundó en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de Al Jardine. Como vocalista y compositor participó en canciones como “California Girls”, “I Get Around” y “Good Vibrations”, un repertorio que consolidó la identidad musical del grupo.