Mike Tyson sobre Michael Jackson: "No dejaría que mi hijo fuera a su casa" | VIDEO

A mediados de enero, en el Festival de Cine de Sundance que se realiza todos los años en Estados Unidos, se estrenó

“Leaving Neverland”, un documental en el que se tratan presuntos abusos sexuales cometidos por Michael Jackson.

En esta producción dirigida por Dan Reed y dividida en dos capítulos de dos horas cada uno que se emitió hace algunos días por HBO, Wade Robson y James Safechuck relatan crudamente las agresiones sexuales que habrían sufrido cuando eran niños.

Por ello, el mítico ex boxeador Mike Tyson, quien era amigo íntimo de Michael Jackson, no pudo evitar ser consultado al respecto durante la entrevista que ofreció en el podcast 'I Am Rapaport' y ofreció su opinión.

Mike Tyson, quien manifestó que visitó a Michael Jackson en su famoso rancho en numerosas ocasiones, cree que los padres de esos niños, que ahora son adultos, tienen parte de la responsabilidad de lo les pudo ocurrir.

“Los padres tienen que ser responsables de esta m***. Sólo pienso en la posibilidad de que Michael (Jackson) les dijese a los niños: ‘Si alguien se entera de estos iremos juntos a la cárcel para siempre’… Y es algo horrible”, indicó.

Tras reconocer que el "Rey del Pop" fue su amigo y que aún siente cariño por él, Mike Tyson sorprendió al decir: “Yo tengo un niño de ocho años... Y nunca dejaría que Michael (Jackson) saliera solo con él. No permitiría que mi hijo fuera a su casa… Lo quiero, pero tiene una reputación al respecto”.

Asimismo, indicó que “todo lo que les pudo pasar a las víctimas como niños estuvo mal”, pero al mismo tiempo criticó su participación en el documental, pues aseguró que si salen a decir esas cosas recién ahora es “sólo porque quieren ganar algo de dinero”.