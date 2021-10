Conforme a los criterios de Saber más

Cuando este miércoles 20 de octubre, las luces de la Cúpula de las Artes del Jockey se enciendan, aparecerá en el escenario Milett Figueroa, más refulgente que nunca, interpretando a Cosette, la estrella de un club nocturno, en “Pandemonium”. Un personaje inspirado -según la actriz- en grandes divas de la escena musical del siglo XIX, como Lisa Minelli y su inolvidable rol en el clásico “Cabaret”.

“Es un desafío nuevo en todo sentido, es la primera vez que hago circo, mi personaje actúa, baila, canta y es quien encabeza un elenco de bailarines, acróbatas de pole dance, equilibristas y contorsionistas. Haré tres musicales”, destaca Figueroa Valcárcel.

“Pandemonium”, el espectáculo teatral musical escrito, producido y dirigido en el Perú combina la comedia, el vaudeville y la sensualidad de un club nocturno. Está ambientado en el siglo XIX.

“Realmente me siento preparada para este papel porque he venido haciendo teatro desde hace algún tiempo, llevo varios años entrenándome en baile y desde hace algunos meses en el tema vocal. Esta es una gran oportunidad para demostrar todo lo que he aprendido”, asegura Milett.

“Soy una mujer muy disciplinada en mis ensayos y entrenamientos, siempre llego preparada a los estrenos, y cuando sabes que estás lista te limitas a disfrutar del show y haces que el público disfrute contigo”, añade.

La obra, ambientada en el siglo XIX, combina comedia, el vaudeville y la sensualidad de un club nocturno. (Foto: Cirkus Live)

Dirigida por Ken Berrospi, la puesta en escena versiona temas como: “Sweet Dreams”, “Gimme More”, “Bad Romance”, “Let’s Get Loud”, entre otros.

“Todas los canciones son en inglés, de artistas como Britney Spears, Guns N’Roses, Lady Gaga y Jennifer Lopez. Va a ser un espectáculo especial, entretenido, divertido, ambicioso. Es un gran desafío para mí ”, señala.

Milett Figueroa asume uno de los roles más desafiantes de su carrera. (Foto: Cirkus Live))

Milett Figueroa incursionó en el mundo artístico cuando tenía 18 años. Lleva más de una década actuando y participando en diversos ‘realities’ de TV, como “Dame que te doy”, “Combate”, “Esto es guerra” y “El gran show”. Protagonizó el musical “Pantaleón y las visitadoras” e integró el elenco de actores de “Al fondo hay sitio”, “Solo una madre”, “De vuelta al barrio”, entre otras sintonizadas ficciones.

“Gracias a Dios siempre he trabajado en lo que me gusta: actuando, cantando, creo en lo que hago, creo en mí misma y me siento orgullosa de las decisiones que he tomado en la vida”, asegura Figueroa tras recordar que alguna vez, cuando fue víctima de violación a la intimidad, deseó no ser una figura pública y pensó en alejarse de lo mediático. “Ese fue el momento más difícil que viví, quise dejarlo todo”, asiente.

Milett Figueroa regresa al teatro como protagonista del cabaret show “Pandemonium”. (Foto: Cirkus Live)

Milett, quien en 2016 fue coronada Miss Supertalent of the World y en 2020 integró la lista de The 100 most beautiful face, está convencida que la belleza no asegura el éxito de un artista ni su continuidad y descarta concursar en Miss Perú.

“ No creo que sea una ventaja ser bella porque siempre tienes que demostrar que eres más que una cara bonita. La belleza dura quince minutos y si no te has preparado, no tienes nada más que ofrecer. Al final de cuentas es subjetiva y secundaria” , subraya.

El dato

“Pandemonium” tendrá ocho funciones. Va del 20 al domingo 24 de octubre en los siguientes horarios: miércoles a las 7 p.m., jueves a sábado a las 7 p.m. y 9 p.m. y el domingo a las 7:30 p.m.. Las entradas están a la venta en Teleticket.com.pe, desde S/35.

VIDEO RECOMENDADO

La actriz expresó su deseo de internacionalizar su carrera en países como México y Colombia. null

TAMBIÉN PUEDES LEER