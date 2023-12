A menos de una semana para celebrar la Navidad, Milett Figueroa compartió una romántica velada con Marcelo Tinelli, con quien inició una relación hace algunas semanas, antes de venir a Perú para pasar las fiestas con su familia.

A través de sus redes sociales, la bailarina y el presentador de “Bailando 2023″ compartieron algunas imágenes de lo que fue su última reunión antes de separarse para pasar fiestas en familia. Como se sabe, Figueroa vuelve a Perú sola por un tema familiar.

En las imágenes publicadas por los famosos, se puede ver que la pareja disfruta de una cena romántica de comida peruana, acompañada de vino.

Si bien Milett Figueroa no ha confirmado la fecha exacta en la que regresará a Perú, su arribo se dará en los próximos días ya que pasará la Navidad con su familia.

Milett Figueroa disfruta de una última cena romántica con Marcelo Tinelli antes de volver a Perú. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que, durante una reciente entrevista a un programa de televisión en Argentina, Milett Figueroa contó que pasará la Navidad lejos de Marcelo Tinelli porque vendrá a Perú a resolver un tema familiar.

“La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal, y es por eso que estoy regresando a Perú. Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más”, contó Figueroa.

Mientras Milett Figueroa confirmaba que vendría a Perú a pasar fiestas con su familia, Marcelo Tinelli aseguró que viajará a Punta del Este con los suyos para pasar las fiestas de fin de año.

Marcelo Tinelli quedó sorprendido luego de que su pareja y participante de 'Bailando 2023', Milett Figueroa, revelara su verdadero carácter tras cuestioanrle por manda a sentencia a una de sus compañeras. (Fuente: América TV)