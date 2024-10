Milett Figueroa se pronunció sobre el tenso momento que vivió con la prima de Marcelo Tinelli, Mimi Alvarado. La modelo peruana minimizó las opiniones de la dominicana, quien la acusó de haber estropeado sus vacaciones de verano.

Las declaraciones de Figueroa se dieron tras el regreso de Flor Peña a la conducción de ‘Cantando 2024′. Como se recuerda, la presentadora del reality argentino le preguntó a la peruana que es lo que sucedió con Alvarado.

“No sé, yo solo la puntué y de ahí se descolocaron las cosas. ¿Ya viene mal del verano? Yo no sé de dónde lo trae realmente. Yo la pasé fantástico. Mi verano fue hermoso, la pasé genial. Así que no sé de dónde tanta imaginación . ¿Por qué tan enojada está ella? No sé, que lo hable con su terapeuta, yo no tengo idea ”, dijo la peruana.

Por su parte, Flor Peña mencionó que consultará con Mimi sobre el tema, mientras Milett tomó la situación con calma, sonriendo y mostrando indiferencia hacia el conflicto con la prima de Tinelli.

¿Qué pasó Milett Figueroa y Mimi Alvarado?

Todo comenzó cuando Milett Figueroa calificó con cero a Mimi Alvarado por interpretar una canción de Shakira durante el mencionado concurso argentino. Este hecho generó una fuerte reacción por parte de la prima de Marcelo Tinelli.

“No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche. No me gustó, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado, no se entendió. No hay dicción, no me gustó, pero de verdad no me gustó esta vez”, mencionó la peruana.

Tras ello, Mimi cuestionó a Figueroa por su papel como jurado del ‘Cantando 2024′ y criticó su participación en Miss Supertalent 2016, donde tuvo problemas de afinación. Por otro lado, la acusó de hacerla llorar durante el verano que pasaron en Punta del este.

“Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos vivido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico. Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo.Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo. A cualquier persona le puede fallar”, sentenció Mimi,

“Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible aquí. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra”, dijo. “No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto”, acotó.