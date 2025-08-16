La modelo y actriz Milett Figueroa participó en el programa “Esta noche” con la Chola Chabuca, donde brindó detalles sobre su relación sentimental con el famoso presentador de televisión argentino Marcelo Tinelli.

Han pasado ya tres años desde que Milett Figueroa debutó en la televisión argentina como parte del reality Bailando, conducido entonces por Marcelo Tinelli. Fue allí donde inició un romance con el reconocido presentador, vínculo que —pese a las especulaciones sobre supuestas rupturas— se mantiene vigente hasta hoy, según sus declaraciones.

La famosa habló sin reservas sobre cómo surgió su relación con Tinelli y destacó la solidez de su historia de amor. “Nunca me he enamorado así en mi vida. Para mí es el primer amor”, confesó la modelo y actriz peruana, dejando en claro que la conexión que vive con Marcelo es única y especial.

Una relación sin rupturas

Frente a los rumores de quiebres en la pareja, Milett aclaró: “Nunca he terminado la relación. Yo me enfoco en lo que es mi relación con él y trato de compartir momentos con su familia, pero sin invadir los momentos íntimos con sus hijos. Ahora me llevo bien con todos”.

Milett Figueroa dice que Pablo Heredia no fue su pareja.

Consultada sobre la posibilidad de matrimonio, la peruana no confirmó ni descartó nada al respecto: “Entre los dos ya lo hemos hablado”, afirmó.

Por su parte, Marcelo Tinelli no escatimó en elogios hacia su pareja, a través de un audio grabado para el programa. “Te amo, mi amor, te amo mi vida. Por todo lo que has hecho. Solo con mirarte te darás cuenta lo bien que estás llevando tu carrera. Te amo, mando un beso a mi suegrita. Lo buena mujer que sos, lo inteligente y buena”, expresó el conductor argentino durante el programa de la Chola Chabuca.

Figueroa, quien se ha mostrado cada vez más integrada a la vida de Tinelli en Argentina, resumió su sentir con una reflexión: “Es un bello hombre, es un bello ser, el ser que es me encanta. El amor entre dos personas es un milagro. No pasa todos los días que uno se enamora y construye algo maravilloso. Hay que vivir esa magia, porque como digo, el amor es un milagro”.

