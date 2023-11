En la reciente edición de ‘Bailando 2023′ se difundió una polémica fotografía de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Esto se da en medio de constantes coqueteos y rumores sobre una posible relación entre la modelo peruana y el conductor argentino.

Todo sucedió cuando Moria Casán, exvedette y actriz argentina, expuso la comprometedora imagen entre la pareja y les pidió que se den el permiso de “explorarse”.

“Quiero decir a usted y a su novia, o a su insipiente romance, que dense el permiso para explorarse. Usted está en una clandestinidad romántica, pero explórense más”, dijo Casán.

Estas palabras fueron tomadas con humor por Marcelo Tinelli, quien indicó que le gusta mucho explorar. Sin embargo, su gesto cambió cuando se mostró la polémica foto, donde se ve a ambas figuras rozando sus labios.

“Para, para, si vos frenás una foto, vos vas pasando, das un beso en la mejilla y frenás. Este es el viejo truco, yo he trabajado en medios gráficos, chicos. Es muy obvio. Me encanta la foto, pero le estaba preguntando otra cosa. […] Moria pide una exploración y yo no sé si a ella le gusta que uno la explore”, dijo el presentador de televisión.

Ante ello Milett Figueroa indicó: “Me encanta explorar también. ¿Si me gusta que me exploren? Me encanta explorar en pareja. ¿Si me gusta que la pareja me explore? Puede ser”.

Foto: Captura / Bailando 2023

Cabe mencionar que Marcelo y Milett negaron que la foto se trate de un beso, pues todo sería parte del ángulo en el que el fotógrafo tomó la foto.

“No nos estábamos dando un beso, es el efecto del ángulo de la mirada del fotógrafo. Es el ángulo del fotógrafo”, dijo la peruana. Esta declaración fue apoyada por Marcelo Tinelli.