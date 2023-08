La cantante Miley Cyrus habló sobre la polémica que tuvo con Sinead O’Connor a un mes de su fallecimiento, quien la criticó en el 2013 por el desnudo que realizó en su videoclip “Wrecking ball”.

La estadounidense relató que tras la carta abierta que Sinead O’Connor le envío, en donde la irlandesa le pide negarse a realizar exhibiciones similares a las que hizo en su cuestionado video musical, se sintió ofendida porque tuvo la percepción de que desmerecieron su iniciativa.

“Esperaba que hubiera controversia y reacciones violentas, pero no creo que esperara que otras mujeres me menospreciaran o se volvieran contra mí, especialmente mujeres que habían estado en mi posición antes. […] Tenía solo 20 años. Lo único que vi fue que otra mujer me había dicho que esta idea no era idea mía”, dijo Cyrus.

Luego de eso, la exintérprete de Hannah Montana respaldó su actuación en Wrecking ball, en donde se la ve desnuda balanceándose. Cyrus, dijo en ese sentido que en ese tiempo ella tomaba sus propias decisiones. “Dios bendiga a Sinead O’Connor, de verdad, con toda seriedad”, complementó.

¿Qué le dijo Sinead O’Connor a Miley Cyrus?

La fallecida cantante irlandesa Sinead O’Connor dedicó en el 2013 una carta abierta a Miley Cyrus en donde criticaba su actuación desnuda en el videoclip de Wrecking ball.

En la misiva, la autora le decía que tenga cuidado de los hombres explotadores y que evite ser sexualizada. Así como le advertía de los peligros que la fama conlleva. El mensaje no fue de agrado para Cyrus.

“No te hace en absoluto más poderosa a ti o cualquier otra joven el difundir el mensaje que tú serás valorada (incluso por ti misma) más por tu atractivo sexual que por tu claro talento”, escribió O’Connor.

La canción que Miley Cyrus dedicó a Sinead O’Connor

A un mes del fallecimiento de Sinead O’Connor, la cantante Miley Cyrus dedicó la canción Wonder woman a la cantautora irlandesa. Al finalizar su interpretación, Cyrus guardó un minuto de silencio en memoria de Sinead.