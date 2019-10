A través de su cuenta de Instagram, Miley Cyrus compartió una foto en la que aparece hospitalizada debido a un fuerte cuadro de amigdalitis.

"Intentando estar saludable lo antes posible para hacer el Gorillapalooza con The Ellen Show, Portia de Rossi y Bruno Mars este fin de semana. Envíen sus buenas vibras hacia mí. Espero que el Dios de las estrellas de rock me envié una enorme fuerza para mejorar y eso me ayude a patear esta porquería a la cueva donde pertenece. ¡Tenemos gorilas que salvar!”, dice la publicación de Miley.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre la salud de Cyrus, quien, tal como indica en su reciente mensaje, espera recuperarse lo antes posible para cumplir con sus responsabilidades.

Hay que mencionar que horas antes de compartir esta publicación, Miley Cyrus subió otras historias en las que informaba sobre la amigdalitis que padecía.

En las imágenes, Miley aparecía, al parecer, en su casa y acompañada de Cody Simpson, quien incluso aparece con una guitarra.

“El DR. está de vuelta... La más afortunada. Por cierto, mamá... Cambio de planes”, fue el mensaje que acompañaba la publicación de Cyrus.

Cabe señalar que desde hace unas semanas, se habla sobre la relación que existiría entre Miley Cyrus y Simpson, quienes no tienen problemas en mostrarse juntos.