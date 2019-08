Miley Cyrus y Liam Hemsworth terminaron su relación a menos de un año de casados

Tras una serie de rumores, Miley Cyrus y Liam Hemsworth dieron fin a su relación sentimental, que los llevó a casarse en diciembre del año pasado y ya estarían tramitando su divorcio.

"Liam y Miley han acordado en separarse en este momento", dijo una representante de Cyrus a la revista People.

"Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten, mientras toman amorosamente este tiempo aparte. Respeten su proceso y privacidad", cita People.

Cabe mencionar que los rumores de separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth empezaron a sonar luego que la cantante compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía donde no luce su anillo de bodas.

"Mute me if you don’t want SPAMMED", escribió en la publicación en la que se ve sentada en una silla con crop top negro a juego con un pantalón.

Cyrus y Hemsworth se conocieron en el set de la película "The Last Song" en 2009 y tuvieron idas y vueltas. Fue en diciembre del 2018 cuando se casaron en una íntima celebración en Franklin, Tennessee.