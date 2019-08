Miley Cyrus y la larga lista de escándalos que terminaron su relación con Liam Hemsworth

Miley Cyrus vuelve a estar en la mira de la prensa y de sus seguidores, tras su reciente separación del actor Liam Hemsworth; suceso que pudo ser un discreto, de no ser por la filtración de fotografías de la cantante besándose con la bloguera Kaitlynn Carter. Por si fuera poco, la también actriz avivó los rumores de infidelidad al dejarse ver con Carter en el backstage de los MTV VMAs 2019.

Lo cierto es que, desde sus inicios como "Hannah Montana" en Disney Channel, Miley Cyrus ha dedicado todas sus energías a mostrarse como una chica rebelde. Si bien la intérprete de "The Climb" ha manifestado recientemente que ya no pretende ser controvertida, sus acciones en redes sociales y su vida diaria demuestran lo contrario.

► Miley Cyrus: revelan la razón por la que Liam Hemsworth pidió el divorcio

► Miley Cyrus y Kaitlynn Carter se muestran cariñosas en los MTV VMAs 2019 | VIDEO



Las más recientes versiones de la prensa del corazón apuntan a que la desordenada vida de Miley Cyrus tuvo influencia en el quiebre de su relación con el actor australiano. Es por ello que en esta nota hacemos un repaso de algunos de sus momentos más controversiales ante el ojo público:

FOTOS ÍNTIMAS

​Cuando aún encarnaba a la recordada "Hannah Montana", se filtraron las que serían las primeras fotos íntimas de la actriz; cuyo destino se rumoreaba era su entonces novio, Nick Jonas. Por ese entonces, Miley Cyrus aún era una adolescente de 17 años y referente de muchos niños; de modo que este episodio es recordado como su primer escándalo.

ADIÓS A "HANNAH MONTANA"

Nadie se imaginaba que el anterior escándalo sería el primero de varios que la cantante planeaba protagonizar para deshacerse de la imagen de 'niña buena' que se ganó por su personaje de Disney. Con esa meta y aún siendo menor de edad, Miley se subió al escenario de Rock in Rio en Madrid durante el 2010. Usó un vestuario atrevido para aquella época y entonó sus primeras canciones provocadoras.

EL ACERCAMIENTO A LAS DROGAS

​En su cumpleaños No. 18, Miley Cyrus tuvo su primer acercamiento a las drogas, fumando marihuana. En la fotografía que se filtró en internet, aparecía la actriz fumando de una pipa un contenido muy sugerente a marihuana. Aunque ella lo negó en su momento, no se mostró arrepentida con sus fans. Por el contrario, fue el inicio de diversas imágenes donde se la observa fumando drogas.

EL REVUELO DE "WRECKING BALL"

Para quienes aún consideraban errores a los episodios anteriores y se rehusaban a creer que Miley Cyrus no quería ser una 'chica mala', no tuvieron de otra que aceptarlo después del estreno de "Wrecking Ball". En el 2013, la cantante estrenó el videoclip de su nuevo single. Nada volvió a ser lo mismo. La 'chica Disney' había quedado atrás, mientras una nueva Cyrus bailaba twerking completamente desnuda, sacaba la lengua y lamía una bola de demolición.

LOS INSUPERABLES MTV VMAs 2013

Posiblemente, no haya una gala de premiación estadounidense más memorable que los MTV Video Music Awards del 2013. No precisamente por los ganadores, sino por la llamativa presentación de Miley Cyrus, quien cantó "We Can't Stop" y "Blurred Lines" ft. Robin Thicke. Su grotesca y provocativa performance generó reacciones de sorpresa entre los invitados y los televidentes.

LOS DESNUDOS

​Después de ver a Miley Cyrus convertida en otra persona, no resultaba extraño verla desnuda. El primer desnudo que realizó fue para la sesión de fotos de la revista Maxim en el 2013, tras haber sido elegida "la mujer más sexy del planeta". La cantante posó con los senos descubiertos, pero aquella foto fue censurada y no salió en la edición impresa. No obstante, Miley no dudaría en ser ella misma quien compartiera diversas fotos suyas desnuda o exhibiendo comportamientos de índole sexual.

STELLA MAXWELL

​En el 2016, Miley Cyrus ya había declarado ser pansexual (atracción por personas sin importar el género), de modo que no sorprendía verla en citas con diferentes chicas. Sin embargo, el escándalo surgió por la revelación de fotos y un video al lado de ex pareja de Kristen Stewart, la modelo Stella Maxwell; con quien mantenía una relación en el 2015. La ex "Hannah Montana" declaró haber sido víctima de un hackeo, pero no se mostró para nada avergonzada. Por el contrario, continuó con los desnudos.

KAITLYNN CARTER

Tras una década de idas y vueltas en su relación con Liam Hemsworth desde el 2009, la pareja parecía ir en serio con su compromiso y posterior matrimonio. Miley Cyrus iba sentando cabeza y estaba alejándose de los escándalos. Sin embargo, el matrimonio solo duró 8 meses en medio de fuertes rumores de infidelidad que ella se encargó de desmentir, pero las fotos besando a la bloguera Kaitlynn Carter ya habían sido publicadas. Lejos de mantenerse al margen, Miley se dejó ver con ella durante los MTV VMAs 2019, avivando el escándalo.