Miley Cyrus y Maxx Morando dieron el siguiente paso en su relación y se casaron. La pareja celebró su boda el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, durante una ceremonia privada, según informó el portal internacional TMZ.

La cantante y el baterista de la banda Liily celebraron su unión después de casi cinco años de relación, un vínculo que mantuvieron alejado de la exposición pública y que llegó a una nueva etapa tras anunciar su compromiso en diciembre de 2025.

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La celebración reunió a familiares y amigos cercanos. Entre los invitados estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, sus hermanas y Billy Ray Cyrus, su padre. También asistieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damian.

Maxx Morando es un músico y productor de música estadounidense. Aquí con Miley Cyrus en enero pasado. (Foto: @miley.cyrus.argentina)

Los festejos comenzaron un día antes, el viernes 20 de noviembre, con una cena de ensayo. Miley y Maxx fueron fotografiados mientras salían del encuentro tomados de la mano. Además, Lily-Rose Purcell, hermanastra de la artista, compartió algunos detalles de la velada en sus historias de Instagram.

La historia de amor entre Miley y Maxx comenzó en 2021, gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común. La propia cantante contó que aquel primer encuentro fue una sorpresa para ella. Meses después, ambos fueron vistos juntos durante una celebración de Año Nuevo transmitida por NBC.

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El compromiso se hizo público en diciembre de 2025, cuando Miley apareció con un anillo de diamantes durante la presentación de la película “Avatar: Fire and Ash”, en Los Ángeles. Poco después, una fuente confirmó la noticia a la revista People. En julio de 2026, Morando contó que le había propuesto matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, realizado el año anterior.

Maxx Morando y Miley Cyrus captados juntos el 6 de junio de 2025 en la ciudad de New York. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images) / XNY/Star Max

Para Miley, este es su segundo matrimonio. La cantante estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación intermitente desde 2009. Se casaron en diciembre de 2018, pero se separaron al año siguiente. Su divorcio quedó formalizado en 2020.

Ahora, la intérprete de “Flowers” comienza una nueva etapa junto a Maxx Morando. Una historia que empezó con una cita a ciegas.