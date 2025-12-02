La estrella estadounidense Miley Cyrus está comprometida con el músico Maxx Morando tras cuatro años de noviazgo, según confirmó este martes la revista People.
La cantante de 33 años lució un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda durante la alfombra roja por el estreno adelantado de la película ‘Avatar: Fire and Ash’ (Avatar: Fuego y Ceniza’) que se realizó el pasado lunes en Los Ángeles.
Cyrus pone voz a la banda sonora de la tercera entrega de esta saga, que se estrena el próximo 19 de diciembre en la gran pantalla.
Morando, baterista de la banda Liily, y la actriz de la mítica serie infantil de Disney ‘Hannah Montana’ confirmaron su relación en abril de 2022, aunque se desconoce el momento en el que comenzaron su noviazgo.
En una entrevista a Vogue en junio de 2023, la cantante compartió que se conocieron en una cita a ciegas.
Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth desde diciembre de 2018 a agosto de 2019.
Con información de EFE
