Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour por acoso antes del rodaje de la quinta temporada de Stranger Things.

El actor David Harbour, conocido por interpretar a Jim Hopper en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, habría sido investigado internamente luego de que Millie Bobby Brown, protagonista de la ficción, lo denunciara por presunto acoso e intimidación antes del inicio del rodaje de la quinta temporada.

De acuerdo con reportes de medios internacionales como Daily Mail, la actriz presentó una queja formal con varios detalles sobre los hechos, lo que dio inicio a un proceso de revisión que se prolongó durante varios meses.

Las fuentes precisaron que no se formularon acusaciones de índole sexual.

Fuentes vinculadas a la producción indicaron que, durante las grabaciones, Brown contó con un representante personal en el set para evitar cualquier situación incómoda entre ambos intérpretes.

Aunque el resultado de la investigación no ha sido revelado públicamente, Harbour permanece en el elenco principal de la temporada final. Desde Netflix se informó que la serie continuará con su calendario de producción y estreno sin cambios.

La situación se presenta en un momento clave para la plataforma, que busca cerrar con éxito una de sus producciones más emblemáticas tras casi una década en emisión.