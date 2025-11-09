La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel de ‘Once’ en “Stranger Things”, reveló que el actor Noah Schnapp, su amigo y compañero en la serie de Netflix; será el padrino de su hija, que adoptó con su esposo Jacob Hurley Bongiovi.

La actriz británica ofreció una entrevista a Entertainment Tonight, en el marco de la presentación de la última temporada de “Stranger Things”, y reveló que su amigo, a quien conoce desde 2016, será el padrino de su hija.

Según explicó al citado medio estadounidense, la elección de Noah es porque mantienen una cercana amistad y se tienen mucha confianza, tanto dentro como fuera del set de grabación.

“Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, aseguró Millie Bobby Brown, señalando que el padrino de su hija será el actor que da vida a ‘Will Byers’.

Millie Bobby Brown revela que un compañero de “Stranger Things” será el padrino de su hija. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Por su parte, Noah Schnapp también conversó con el mismo medio y aseguró que se siente feliz de acompañar a Brown en su maternidad. “Es sinceramente la mayor alegría”, dijo el actor.

“Me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”, añadió Schnapp.

Millie Bobby Brown revela que un compañero de “Stranger Things” será el padrino de su hija. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Cabe recordar que, en agosto pasado, Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi), anunciaron la llegada de su hija adoptiva y aseguraron que mantendrán en privado esta nueva etapa de sus vidas.