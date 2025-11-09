La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel de ‘Once’ en “Stranger Things”, reveló que el actor Noah Schnapp, su amigo y compañero en la serie de Netflix; será el padrino de su hija, que adoptó con su esposo Jacob Hurley Bongiovi.
La actriz británica ofreció una entrevista a Entertainment Tonight, en el marco de la presentación de la última temporada de “Stranger Things”, y reveló que su amigo, a quien conoce desde 2016, será el padrino de su hija.
LEE: Millie Bobby Brown pone fin a los rumores de ‘denuncia’ y elogia a David Harbour: “Es muy especial tenerlo a mi lado”
Según explicó al citado medio estadounidense, la elección de Noah es porque mantienen una cercana amistad y se tienen mucha confianza, tanto dentro como fuera del set de grabación.
“Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, aseguró Millie Bobby Brown, señalando que el padrino de su hija será el actor que da vida a ‘Will Byers’.
Por su parte, Noah Schnapp también conversó con el mismo medio y aseguró que se siente feliz de acompañar a Brown en su maternidad. “Es sinceramente la mayor alegría”, dijo el actor.
MÁS INFORMACIÓN: Millie Bobby Brown y David Harbour se dan emotivo abrazo en el avant premiere de “Stranger Things”
“Me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”, añadió Schnapp.
Cabe recordar que, en agosto pasado, Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi), anunciaron la llegada de su hija adoptiva y aseguraron que mantendrán en privado esta nueva etapa de sus vidas.
TE PUEDE INTERESAR
- La emotiva reflexión de Millie Bobby Brown al ‘casarse tan joven’ con Jake Bongiovi: “Él me deja ser yo misma”
- David Harbour en la mira: una ruptura por infidelidad, la denuncia de Millie Bobby Brown y un pasado que resurge
- ¿Millie Bobby Brown denunció a David Harbour? Esto es lo que se sabe hasta el momento
- Millie Bobby Brown adoptó una niña: por qué la actriz decidió ser madre tan joven
- Del flechazo en Instagram a formar una familia: cronología de la historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Contenido sugerido
Contenido GEC