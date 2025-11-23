La muerte de Guillermo Rossini enlutó al Perú y diversas instituciones públicas han compartido sentidos mensajes en sus redes sociales. El Ministerio de Cultura no fue ajeno a la muerte del reconocido actor cómico, locutor y voz inolvidable de la radio y la televisión peruana.
A través de sus redes sociales, la institución expresó sus condolencias y resaltó la importancia de Guillermo Rossini en el país por su “capacidad para unir al público a través del humor y la palabra seguirá resonando como un valioso legado cultural”.
LEE: Guillermo Rossini falleció: la última entrevista que dio a El Comercio
“El Ministerio de Cultura, a nombre del Gobierno del Perú, expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades, colegas y a toda la comunidad artística y radial que hoy recuerda con gratitud y admiración a Guillermo Rossini González”, señaló la institución.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento del destacado actor cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana, cuya trayectoria —marcada por el talento, la calidez y un estilo inconfundible— acompañó a generaciones y se convirtió en parte esencial de la memoria afectiva del país”, añadieron en su publicación.
El mensaje del Ministerio de Cultura fue resaltado por los seguidores de Guillermo Rossini, quienes se sumaron a las condolencias a través de las redes sociales.
MÁS INFORMACIÓN: Guillermo Rossini protagoniza un emotivo reencuentro con el elenco de “Risas y salsa”
Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de una historia en su cuenta de Instagram.
“¡Mi ángel! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor”, escribió Coco en su post, donde compartió una fotografía al lado del reconocido integrante de “Los Chistosos”.
TE PUEDE INTERESAR
- Afirman que Eddie Santiago rechazó colaboraciones con Willie González: “Está muy molesto”
- Mario Cortijo: “La actuación me salvó la vida”
- Karla Bacigalupo habría sido maltratada por preparadores del Miss Perú, asegura Marina Mora
- Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, revela que le negaron visa para sus conciertos en Europa
- “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”: Thamara Medina fuera de peligro tras accidente
Contenido sugerido
Contenido GEC