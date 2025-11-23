La muerte de Guillermo Rossini enlutó al Perú y diversas instituciones públicas han compartido sentidos mensajes en sus redes sociales. El Ministerio de Cultura no fue ajeno a la muerte del reconocido actor cómico, locutor y voz inolvidable de la radio y la televisión peruana.

A través de sus redes sociales, la institución expresó sus condolencias y resaltó la importancia de Guillermo Rossini en el país por su “capacidad para unir al público a través del humor y la palabra seguirá resonando como un valioso legado cultural”.

“El Ministerio de Cultura, a nombre del Gobierno del Perú, expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades, colegas y a toda la comunidad artística y radial que hoy recuerda con gratitud y admiración a Guillermo Rossini González”, señaló la institución.

Ministerio de Cultura destaca a Guillermo Rossini por su “capacidad para unir al público a través del humor”. (Foto: Instagram)

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del destacado actor cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana, cuya trayectoria —marcada por el talento, la calidez y un estilo inconfundible— acompañó a generaciones y se convirtió en parte esencial de la memoria afectiva del país”, añadieron en su publicación.

El mensaje del Ministerio de Cultura fue resaltado por los seguidores de Guillermo Rossini, quienes se sumaron a las condolencias a través de las redes sociales.

Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“¡Mi ángel! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor”, escribió Coco en su post, donde compartió una fotografía al lado del reconocido integrante de “Los Chistosos”.

Publicación del hijo de Guillermo Rossini. Foto: captura