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El artista falleció este 1 de mayo a los 55 años tras complicaciones pulmonares y renales | Foto: Facebook
El artista falleció este 1 de mayo a los 55 años tras complicaciones pulmonares y renales | Foto: Facebook
Por Redacción EC

El humorista Alfonso Gonzáles Mendoza, conocido artísticamente como “Pompinchú”, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por graves complicaciones renales y pulmonares.

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