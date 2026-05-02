El humorista Alfonso Gonzáles Mendoza, conocido artísticamente como “Pompinchú”, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por graves complicaciones renales y pulmonares.

De ese modo, mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura lamentó la muerte del cómico, destacando que “conquistó al público con su improvisación, creatividad y cercanía” y “llevó alegría a cientos de personas”, consolidándose como un referente del humor callejero.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todos quienes encontraron en su arte un motivo para sonreír”, añadieron.

Pompinchú: Detalles de su velatorio en el Ministerio de Cultura

Asimismo, el organismo informó que los restos del comediante serán velados en la Sala Paracas de su sede central, ubicada en la avenida Javier Prado Este N.° 2465, San Borja.

El horario de atención para los seguidores y allegados será este sábado 2 de mayo, desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p. m., con ingreso por la puerta ubicada al costado del Banco de la Nación.

¿Cómo falleció Pompinchú?

El comediante se encontraba sedado y bajo ventilación mecánica debido a una infección bacteriana contraída después de una intervención quirúrgica de cadera realizada en marzo, informaron sus familiares. Este cuadro derivó en un daño irreversible en sus pulmones y riñones.

Por ese motivo, la hija del artista había expresado en redes sociales la urgencia de un trasplante para salvarle la vida. “Sé que es complicado encontrar pulmones compatibles por el tamaño y la contextura de mi papá, pero creo que todo es posible si uno lucha por ello”, declaró.

La muerte de Mendoza fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, y por el entorno cercano del artista.

Chuck Norris, ícono de artes marciales y cine de acción, conocido por 'El furor del dragón', 'Delta Force' y 'Walker, Texas Ranger', ha fallecido a los 86 años. Nacido en 1940 en Oklahoma, se formó en Corea en la Fuerza Aérea, abrió academias, fue campeón mundial de karate y trabajó con Bruce Lee. Hospitalizado de urgencia en Kauai por emergencia médica, su familia confirmó la noticia sin detallar causas.

¿Quién fue Pompinchú?

‘Pompinchú’ se hizo famoso con su participación en “El Show de los Cómicos Ambulantes” de Latina a fines de los 90 y principios de los 2000, destacando con su unipersonal “Consejo para los jóvenes”.

Su carrera incluyó televisión de señal abierta y presentaciones en las plazas de Lima, consolidándolo como un referente del entretenimiento popular y la cultura urbana.

Formó parte de una generación de cómicos ambulantes ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’), Marco Alfredo Vidal (’El Poeta de la calle’) y Juan de los Santos Castellanos (’Tripita’).

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