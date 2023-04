La actriz y presentadora de televisión Mirtha Legrand, una de las mayores estrellas mediáticas de Argentina, anunció este miércoles que pasará por quirófano la próxima semana para que le sea instalado un marcapasos “de última generación”.

Así lo informó ‘La chiqui’ en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, en el que señaló que tomó esta decisión junto con su familia y su equipo médico, luego de que le fueran colocados dos “stents” por una obstrucción coronaria en septiembre de 2021.

“Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco”, aseveró la presentadora de 96 años, quien pidió “tranquilidad” y “no mezclar” esta decisión con su vida profesional.

“Será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia, que me acompaña y apoya en todo momento”, manifestó Legrand en el comunicado.

Hija de españoles, Rosa María Juana Martínez Suárez, verdadero nombre de Legrand, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, en la central provincia argentina de Santa Fe.

Debutó como actriz a los 13 años y destacó en el cine en la década de 1950, en la conocida como “época de oro” de la cinematografía argentina, con participación en cerca de una treintena de películas.

Luego saltó al teatro y la televisión y, tras protagonizar programas de ficción, debutó en 1968 como conductora de “Almorzando con las estrellas”, en donde ejercía como anfitriona junto a personajes de la política y el espectáculo, a quienes entrevistaba a modo de charla conjunta.

El espacio, un emblema de la televisión en el país, por el que han pasado algunos de los rostros más populares del mundo, se mantuvo sin casi variaciones en su formato hasta 2022, cuando fue retomado por su nieta, Juana Viale.

La última aparición televisiva de Mirtha Legrand fue en diciembre de 2022, en un especial de fin de año de “La noche de Mirtha”, en el que la presentadora nonagenaria pronunció unas últimas palabras emocionada.

“Yo no sé si vuelvo también, pero yo espero que sí, estamos en la duda. Me han hecho mucho bien estos 14 programas que he hecho. La pandemia me dejó muy mal y (quiero) agradecer al público el cariño que me ha demostrado”, manifestó Legrand entre los aplausos de la mesa.

Con información de EFE

