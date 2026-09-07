Mirtha Legrand fue internada este lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires, luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial por varios días. La conductora, de 99 años, había suspendido la grabación de su programa “La Noche de Mirtha” por recomendación médica y, ante su ausencia, su nieta Juana Viale asumió la conducción.

Según informó el sanatorio, Legrand permanece en una habitación y continuará bajo observación mientras se realizan los estudios correspondientes. El objetivo de los médicos es controlar su evolución y determinar cómo responde al tratamiento indicado para la afección respiratoria.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, señala el comunicado emitido por Mater Dei y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.

PARTE MÉDICO DE MIRTHA LEGRAND pic.twitter.com/zICt8I1F4r — Real Time (@RealTimeRating) September 7, 2026

De acuerdo con la información publicada por La Nación, la conductora se encuentra de buen ánimo y permanece comunicada con sus familiares, amigos y allegados.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluye el comunicado.

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La preocupación por la salud de Mirtha Legrand había comenzado días atrás, cuando se conoció que no participaría de la grabación de su tradicional programa. En un inicio, se informó que atravesaba un fuerte cuadro gripal y que sus médicos le habían recomendado reposo.

Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de presentar varios días síntomas respiratorios. (Foto: Instagram / @mirthalegrand)

Durante la última emisión de “La Noche de Mirtha”, Juana Viale se refirió a la salud de su abuela y buscó llevar tranquilidad a los televidentes. “Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, comentó la actriz y conductora, antes de aclarar, con humor, que también estaba siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.