Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de presentar varios días síntomas respiratorios. (Foto: Instagram / @lamesazarg)
Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires luego de presentar varios días síntomas respiratorios. (Foto: Instagram / @lamesazarg)
Por Redacción EC

Mirtha Legrand fue internada este lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires, luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial por varios días. La conductora, de 99 años, había suspendido la grabación de su programa “La Noche de Mirtha” por recomendación médica y, ante su ausencia, su nieta Juana Viale asumió la conducción.

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