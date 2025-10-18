Flavia López, de 20 años, no logró obtener los votos suficientes para coronarse, título que Luciana Fuster consiguió en 2023 | Foto: Instagram
Flavia López, de 20 años, no logró obtener los votos suficientes para coronarse, título que Luciana Fuster consiguió en 2023 | Foto: Instagram
Redacción EC
A pesar de su valentía al seguir en competencia con una lesión en la rodilla y su determinación por devolverle la corona del 2025 a Perú, no logró avanzar a la recta final del certamen, que se celebra en Tailandia este sábado 18 de octubre.

Y es que, la trujillana de 20 años quedó fuera del Top 22, siendo superada por países como Filipinas, Ghana, Japón, Reino Unido, Guatemala, República Dominicana, Francia, España, Estados Unidos, entre otros.

Noticia en desarrollo...

