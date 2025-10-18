El sábado 18 de octubre, durante la gala final del Miss Grand International 2025, realizado en el Show DC Hall de Bangkok, en Tailandia, un bochornoso momento fue protagonizado por Isamar Herrera, la representante de Paraguay.

Y es que, durante el anuncio de las candidatas que conformarían el Top 20 del certamen, se produjo incidente cuando la panameña subió al escenario con gran emoción al escuchar un nombre que, aparentemente, confundió con el suyo.

Sin embargo, el maestro de ceremonias había anunciado realmente a la Miss Grand Paraguay, Cecilia Romero, de 21 años.

Ya en el escenario, la representante panameña saludó al público y al jurado, mientras el público estallaba en murmullos y aplausos. Segundos después, el conductor del certamen intervino para aclarar el malentendido.

“Disculpen, anuncié Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón”, explicó el presentador con una sonrisa.

Visiblemente apenada, pero con elegancia, Miss Panamá regresó a su posición entre las demás competidoras. Acto seguido, Miss Paraguay subió al escenario y la gala continuó con normalidad.

El video del momento no tardó en volverse viral en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la situación, mezclando humor y empatía hacia la concursante panameña.

En ese mismo certamen, Flavia López representó al Perú y desfiló con la pierna vendada debido a una lesión en la rodilla sufrida durante los ensayos. A pesar de su esfuerzo y compromiso, la peruana no logró pasar a la final.

Suerte contraria tuvo la filipina Emma Mary Tiglao , de 30 años, quien se llevó el título de Miss Grand International 2025, sucediendo a su compatriota, Christine Opiaza .

Emma Mary Tiglao, Miss Grand Filipinas, es ahora la Miss Grand International

Tiglao superó a Faith Maria Porter (Miss Grand Ghana), Nariman Battikha (Miss Grand Venezuela), Sarunrat Puagpipat (Miss Grand Tailandia) y Aitana Jiménez (Miss Grand España), logrando así llevar la corona del certamen a Filipinas por segunda vez.

