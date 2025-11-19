La gala preliminar del Miss Universo 2025, celebrada este fin de semana en Tailandia, se convirtió en escenario de uno de los momentos más sorprendentes y virales del certamen, protagonizado por Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega.

Y es que, Lysglimt-Rødland se presentó con un traje típico completamente inspirado en el salmón, recurso natural que representa uno de los pilares culturales y económicos más importantes de su país.

El atuendo, viralizado mundialmente, presentaba una silueta de gran volumen en tonos naranja cobrizo y texturas escamadas que imitaban un pez. Al abrirse, mostraba un enterizo transparente que contrastaba con la estructura exterior.

Aunque algunos vieron el diseño como un disfraz, la candidata destacó su simbolismo, pues el salmón es clave en la economía y una tradición histórica para las comunidades pesqueras de Noruega.

MÁS INFORMACIÓN: Karla Bacigalupo impacta en Miss Universo con traje nacional inspirado en el Huascarán

Según su equipo, Lysglimt-Rødland quiso “contar una historia, no solo lucir espectacular”, reflejando también la urgencia de promover prácticas responsables para proteger los ecosistemas marítimos y sostenibilidad marina.

Leonora Lysglimt-Rødland, de 19 años, campeona mundial de baton twirling, atleta y bailarina, ha destacado en el Miss Universo 2025 por su compromiso con la conciencia ambiental y la moda sostenible, usando fibras naturales.