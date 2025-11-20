Aunque prometió una “noche increíble”, la Miss Perú Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025, luego de no haber sido incluida dentro del Top 30, diciéndole así adiós a la corona mundial.
Y es que, a pesar de las altas expectativas que generó durante sus actividades previas, no convenció ni al público ni al jurado, quienes finalmente le impidieron avanzar a una siguiente ronda.
Tras desfilar con un traje de baño verde esmeralda un días antes y presentarse con un enérgico y clásico “Perú”, la modelo no podrá seguir en el certamen ni aspirar a la corona de Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo.
De otro lado, tampoco logró el apoyo del público del ‘People Choice’, siendo superada por Yanina Gómez, de Paraguay. La gala final del evento se realizó el viernes 21 de noviembre en Tailandia.
Bacigalupo, que radica en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, tiene 33 años, es licenciada en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, con estudios de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles.
¿Quiénes clasificaron dentro del Top 30?
El Top 30 del Miss Universo 2025 ha sido conformado por un grupo selecto de modelos que brillaron durante la gala preliminar, las entrevistas privadas y las actividades oficiales del certamen.
Así, los nombres de las participantes fueron anunciados en la primera ronda de selección, marcando el comienzo de la fase decisiva.
- Bangladés - Tangia Methila
- Brasil - Gabriela Lacerda
- Canadá - Jaime VandenBerg
- Chile - Inna Moll
- China - Zhao Na
- Colombia - Vanessa Pulgarín
- Costa de Marfil - Olivia Yacé
- Costa Rica - Mahyla Roth
- Cuba - Lina Luaces
- Croacia - Laura Gnjatović
- Ecuador - Fátima Bosch
- Filipinas - Ahtisa Manalo
- Francia - Eve Gilles
- Guadalupe - Ophély Mézino
- Guatemala - Raschel Paz
- India - Manika Wishwakarma
- Japón - Kaori Hashimoto
- Malta - Julia Ann Cluett
- México - Fátima Bosch
- Nicaragua - Itza Castillo
- Países Bajos - Nathalie Mogbelzada
- Palestina - Nadeen Ayoub
- Paraguay - Yanina Gómez
- Puerto Rico - Zashely Alicea
- República Dominicana - Jennifer Ventura
- Ruanda - Solange Tuyishime Keita
- Tailandia - Praveenar Singh
- Venezuela - Stephany Abasali
- Zimbabue - Lyshanda Moyas
¿Cuál fue el traje típico que Karla Bacigalupo utilizó en la gala preliminar del Miss Universo 2025?
Durante la gala preliminar, del miércoles 19 de noviembre, Karla Bacigalupo resaltó en la competencia de Traje Nacional al lucir una pieza inspirada en la geografía y espiritualidad andina.
Así, la peruana desfiló con un diseño que rindió tributo al nevado Huascarán, montaña más alta de Perú ubicada en Ancash y un símbolo venerado como Apu (espíritu protector) en la cosmovisión incaica.
El traje, creación de Beto Pinedo, apodado el “genio del Alto Mayo”, retrató la imponencia del nevado.
