Aunque prometió una “noche increíble”, la Miss Perú Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025, luego de no haber sido incluida dentro del Top 30, diciéndole así adiós a la corona mundial.

Y es que, a pesar de las altas expectativas que generó durante sus actividades previas, no convenció ni al público ni al jurado, quienes finalmente le impidieron avanzar a una siguiente ronda.

Tras desfilar con un traje de baño verde esmeralda un días antes y presentarse con un enérgico y clásico “Perú”, la modelo no podrá seguir en el certamen ni aspirar a la corona de Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo.

De otro lado, tampoco logró el apoyo del público del ‘People Choice’, siendo superada por Yanina Gómez, de Paraguay. La gala final del evento se realizó el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

Bacigalupo, que radica en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, tiene 33 años, es licenciada en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, con estudios de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles.

El certamen en Tailandia culmina tras escándalos por fraude, la disputa con MGI y la salida de miembros del jurado.

¿Quiénes clasificaron dentro del Top 30?

El Top 30 del Miss Universo 2025 ha sido conformado por un grupo selecto de modelos que brillaron durante la gala preliminar, las entrevistas privadas y las actividades oficiales del certamen.

Así, los nombres de las participantes fueron anunciados en la primera ronda de selección, marcando el comienzo de la fase decisiva.

Bangladés - Tangia Methila Brasil - Gabriela Lacerda Canadá - Jaime VandenBerg Chile - Inna Moll China - Zhao Na Colombia - Vanessa Pulgarín Costa de Marfil - Olivia Yacé Costa Rica - Mahyla Roth Cuba - Lina Luaces Croacia - Laura Gnjatović Ecuador - Fátima Bosch Filipinas - Ahtisa Manalo Francia - Eve Gilles Guadalupe - Ophély Mézino Guatemala - Raschel Paz India - Manika Wishwakarma Japón - Kaori Hashimoto Malta - Julia Ann Cluett México - Fátima Bosch Nicaragua - Itza Castillo Nicaragua - Itza Castillo Países Bajos - Nathalie Mogbelzada Palestina - Nadeen Ayoub Paraguay - Yanina Gómez Puerto Rico - Zashely Alicea República Dominicana - Jennifer Ventura Ruanda - Solange Tuyishime Keita Tailandia - Praveenar Singh Venezuela - Stephany Abasali Zimbabue - Lyshanda Moyas

¿Cuál fue el traje típico que Karla Bacigalupo utilizó en la gala preliminar del Miss Universo 2025?

Durante la gala preliminar, del miércoles 19 de noviembre, Karla Bacigalupo resaltó en la competencia de Traje Nacional al lucir una pieza inspirada en la geografía y espiritualidad andina.

Así, la peruana desfiló con un diseño que rindió tributo al nevado Huascarán, montaña más alta de Perú ubicada en Ancash y un símbolo venerado como Apu (espíritu protector) en la cosmovisión incaica.

Miss Perú Karla Bacigalupo desfila en el escenario durante la presentación del traje nacional de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 19 de noviembre | Foto: AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA

El traje, creación de Beto Pinedo, apodado el “genio del Alto Mayo”, retrató la imponencia del nevado.