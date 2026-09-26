Las denominadas "The Iconic 30" fueron seleccionadas mediante entrevistas a puerta cerrada ante un jurado integrado por las exreinas Camila Escribens y Romina Lozano | Foto: Difusión / Composición EC
Las denominadas "The Iconic 30" fueron seleccionadas mediante entrevistas a puerta cerrada ante un jurado integrado por las exreinas Camila Escribens y Romina Lozano | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

La Organización Miss Perú dio a conocer a las 30 candidatas clasificadas para la etapa final del certamen, tras superar un proceso de evaluación que redujo la lista inicial de 59 postulantes durante las jornadas de selección.

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