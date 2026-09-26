La Organización Miss Perú dio a conocer a las 30 candidatas clasificadas para la etapa final del certamen, tras superar un proceso de evaluación que redujo la lista inicial de 59 postulantes durante las jornadas de selección.

Entre las participantes que continúan en competencia figura la modelo Suheyn Cipriani, con trayectoria previa en certámenes de belleza y televisión, junto a Milena Said (Miss Perú USA), actriz formada en el taller de Roberto Ángeles.

Asimismo, se encuentran la comunicadora Giulliana Vallebuona (La Libertad), próxima a debutar en el cine peruano, la actriz Valeria Florian (Casting), con paso por producciones de televisión en México, y Andrea Molina Liza (Casting), expresentadora de noticias.

Las denominadas “The Iconic 30” fueron seleccionadas mediante entrevistas a puerta cerrada ante un jurado integrado por las exreinas Camila Escribens y Romina Lozano, acompañadas por Joseph Llamoga y Henry Torres.

El proceso sumó por primera vez la participación del público a través de la plataforma Choicely, cuya votación representó el 20% del puntaje total frente al 80% otorgado por los evaluadores.

Jessica Newton. (Foto: Alessandro Currarino)

El cuadro de clasificadas se completa con candidatas de distintos perfiles profesionales y regionales, entre ellas Cithaly Escobedo (Cusco), Fátima Díaz (Cajamarca) y Yuriko Halty (Comunidad Latina), empresaria en el sector de transporte en Estados Unidos.

Las 30 finalistas darán inicio a un calendario oficial de presentaciones, sesiones fotográficas y eventos de preparación previo a la gala central de coronación, que se realizará el próximo 13 de diciembre en el Callao.

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