Lejos del glamour de las pasarelas, la modelo peruana Vanessa Medina Saldaña, excandidata al Miss Perú 2027 en representación de Lima, fue denunciada por presunta agresión física y amenazas tras un incidente ocurrido el lunes 23 de noviembre en un restaurante de San Isidro.

Según el documento policial, difundido en ‘Magaly TV, la Firme’, una mujer llamada Daniela Juárez Cruz, de 33 años, la acusa de haberla agredido sin motivo aparente cuando subió al segundo nivel del establecimiento y comenzó a grabar luego de consultar el precio para reservar ese espacio.

En ese momento, Medina Saldaña presuntamente la golpeó con los puños, la sujetó del cuello con el brazo y le arrojó una parrilla con carbón que impactó en su estómago y pecho, además de insultos antes de retirarse del lugar junto a su acompañante.

“Me encuentro profundamente consternada por lo ocurrido, especialmente por haber recibido amenazas contra mi vida. Ante esta situación, ya he solicitado las garantías correspondientes ante la prefectura de Lima y he tomado las medidas legales que corresponden”, expresó Daniela, añadiendo que no brindará más declaraciones por el momento, mientras sus abogados evalúan el caso.

Respuesta de Daniela Juárez Cruz

Miss Perú Lima anunció el retiro de Vanessa Medina de la competencia

Antes de la difusión del parte policial, la organización Miss Perú Lima emitió un comunicado donde informó que Medina Saldaña decidió retirarse de la competencia por “motivos estrictamente personales”.

Además, agradeció su participación y el compromiso mostrado durante su representación. Hasta el momento, la modelo por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones, aunque suspendió sus cuentas en redes sociales.

Pronunciamiento del Miss Perú Lima previo a la difusión de la denuncia contra Vanessa Medina | Foto: Captura de Instagram

Vanessa Medina registra una denuncia por presunta agresión en 2021

No es la primera vez que Vanessa Medina enfrenta una denuncia de este tipo, reportó el programa de ATV. En 2021, una mujer identificada como Gabriela Rodríguez la acusó de una presunta agresión en la provincia de Maynas, Loreto.

De acuerdo con aquella denuncia, Rodríguez señaló que Vanessa la habría insultado, arrojado una bebida y dañado su teléfono celular, además de romperle la blusa e intentar agredirla con una copa rota a la salida del baño de una discoteca local.