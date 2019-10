A Jessica Newton y Fiorella Rodríguez les une una historia bastante estrecha y motivadora. La actriz de 45 años bordeaba las dos décadas cuando la directora de la organización del Miss Perú Universo la conoció y le propuso participar en el certamen de belleza más importante del Perú.

Hasta ese momento, la popular ‘Amistasí’ no había contempladado la posibilidad de competir en un concurso de esa naturaleza. Su tiempo y prioridades estaban dirigidos a trabajar y culminar su carrera de psicología. Sin embargo, la propuesta de Jessica le generó nuevas opciones.

El encuentro se dio en un prestigioso restaurante barranquino. La organizadora de eventos de belleza había llegado a comer, cuando Rodríguez, que trabajaba como anfitriona en el lugar, se acercó a ella para conducirle a su mesa.

“Cuando entré al Costa Verde, Fiorella me dio la bienvenida y me llevó a una mesa. Era una niña hermosa, con muchas condiciones para ser una reina. Le dije: ‘¡Qué bello rostro, deberías estar en el Miss Perú’. Era tímida, nada que ver con la mujer empoderada que es ahora", recordó Jessica Newton.

Es así que Rodríguez, a la edad de 20 años, postuló al Miss Perú Universo 1995, como representante de Apurímac. No ganó la corona, pero obtuvo los títulos de Miss Amistad y Miss Talento.

En este video, Fiorella Rodríguez aparece compitiendo en el Miss Perú. La puedes ver en el minuto 13:50.

Hace algunos días, Fiorella y Jessica tuvieron un emotivo encuentro, durante la coronación de Mikella Callegari, hija de la protagonista de “Loco cielo de Abril”.

“Cuando vi a Fiorella en la coronación, le pregunté qué hacía en el lugar. Me dijo que venía por Mikella, que era su mamá, yo recién me enteraba. También me agradeció, me dijo que el Miss Perú le había cambiado la vida”, señaló Jessica Newton.

Luego de participar en el certamen de belleza peruano, Fiorella Rodríguez incursionó en la animación, como conductora del programa “Punto de quiebre”.

Poco tiempo después, recibió la propuesta del productor Michel Gómez para debutar como actriz en la telenovela “Los unos y los otros”. A este trabajo le siguieron las producciones “Todo se compra, todo se vende”, “Tribus de la calle” y “Lluvia de arena”, “Gabriela” y “Girasoles para Lucía”.

En la pantalla grande, formó parte del elenco de actores de: “El bien esquivo”; “Talk show”, “Loco cielo de abril” y “No me digas solterona”.

Fiorella también ha conducido los programas “El desafío del Inca” y los bloques de espectáculo de “Buenos días, Perú” y “América Espectáculos: Primera Edición”.