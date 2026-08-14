La organización anunció el retiro de la corona de Luren Márquez, quien ya no representará al país en Miss Universo 2026 previsto para noviembre en Puerto Rico. (Foto: Instagram / @missperuofficial)
La organización anunció el retiro de la corona de Luren Márquez, quien ya no representará al país en Miss Universo 2026 previsto para noviembre en Puerto Rico. (Foto: Instagram / @missperuofficial)
Por Redacción EC

La Organización Miss Perú anunció el retiro del título de Luren Márquez como Miss Perú 2026. La institución confirmó que la representante de Ica deja de ostentar oficialmente la corona y que su participación en el próximo Miss Universo previsto para noviembre en Puerto Rico quedó anulada.

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