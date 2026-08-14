La Organización Miss Perú anunció el retiro del título de Luren Márquez como Miss Perú 2026. La institución confirmó que la representante de Ica deja de ostentar oficialmente la corona y que su participación en el próximo Miss Universo previsto para noviembre en Puerto Rico quedó anulada.

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales, la organización confirmó que la reina de belleza ya no es Miss Perú. “La Organización Miss Perú informa que, a partir de la fecha, la señorita Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico”, detalla la misiva oficial.

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Asimismo, la organización señaló que en los próximos días se dará a conocer a la nueva representante del Perú para el título Miss Universo 2026. “En los próximos días daremos mayor información sobre quién representará al Perú en Miss Universo”, dejando abierta la expectativa sobre quién tomará la posta y vestirá la banda nacional en el certamen internacional.

Por ahora, la principal incógnita gira en torno a quién ocupará el lugar de Luren Márquez en Miss Universo 2026 y cuándo se realizará el anuncio oficial. Mientras tanto, la organización Miss Perú mantiene en reserva los motivos del retiro de la corona y ha indicado que brindará información sobre la nueva representante en sus próximos días.

¿Quién es Luren Márquez, la ex Miss Perú 2026?

Luren Márquez había asumido el título de Miss Perú 2026 tras ser coronada en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal del Callao. Su elección le había otorgado el derecho de representar al país en la edición número 75 de Miss Universo, prevista para realizarse en noviembre en Puerto Rico.

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La representante de Ica cuenta además con experiencia previa en concursos de belleza y televisión. Márquez fue Miss Teen Perú en 2018 y posteriormente obtuvo el título de Miss Teen International. También ha desarrollado actividades vinculadas al modelaje, la conducción y la promoción cultural, antes de asumir la corona nacional en 2026.

Luren Márquez nació en Ica y lleva consigo una historia marcada por la fe, la perseverancia y la convicción de cumplir sus sueños. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

¿Cuándo es el Miss Universo 2026?

La edición número 75 se realizará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

Como parte de esta edición especial, la organización de Miss Universo 2026 ha programado tres eventos que congregarán a las delegadas internacionales durante una semana de actividades. La celebración estará enfocada en la belleza, la cultura, el liderazgo y el legado de la competencia.